Wat zijn Snap Layouts en Snap Groups in Windows 11 en hoe gebruik je ze?

(Pocket-lint) - Windows heeft al een tijdje de mogelijkheid om vensters naast elkaar te rangschikken en open te klikken, maar nu met Windows 11 wordt deze functionaliteit verbeterd.

Traditioneel heeft snapping gebruikers in staat gesteld om efficiënter en effectiever te werken door snel te herschikken waar ze naar kijken in een lay-out die voor hen werkt. Microsoft heeft de functionaliteit die al een tijdje bestaat, overgenomen en nog beter gemaakt.

Nu kunt u uw geopende vensters op meer manieren ordenen. Of dat nu in groepen vierkanten is of langere dunnere vensters die meer lengte en informatie op het scherm weergeven.

Deze nieuwe en verbeterde logica lijkt geïnspireerd te zijn op het hulpprogramma FancyZones, maar maakt het veel toegankelijker voor de eindgebruiker.

Microsoft zegt dat het niet alleen gemakkelijk te gebruiken is, maar dat Windows 11 ook de lay-outs die je hebt gekozen onthoudt, zodat je ze ook in de toekomst gemakkelijk en snel kunt openen. En dat is waar Snap Groups om de hoek komen kijken.

Snap Groups is een uitbreiding van Snap Layouts waarbij Windows de apps die je hebt gebruikt onthoudt en je deze kunt groeperen.

De logica hier is dat als je aan iets werkt waarvoor meerdere programmas in een lay-out met meerdere vensters nodig zijn, je daar in de toekomst ook gemakkelijk toegang toe hebt. Stel dat u wordt onderbroken door iets anders (bijvoorbeeld een e-mail), u kunt dankzij snapgroepen gemakkelijk teruggaan naar waar u mee bezig was met slechts een paar klikken.

Microsoft zegt dat deze groeperingslogica niet alleen de apps onthoudt die je gebruikte, maar ook de snaplay-out die je had. Dus wanneer u klikt om die groepering te activeren, verschijnen alle apps die u gebruikte opnieuw in precies dezelfde lay-out die u eerder had.

Als u een laptop met een externe monitor dockt, onthoudt Windows 11 ook de lay-out die u op die monitor had en krijgt u er snel weer toegang toe.

Microsoft zegt ook dat deze functies ook goed werken met meerdere desktops , waardoor het gemakkelijk is om op meerdere niveaus te multitasken. Met Windows 11 ben je nog productiever, zo lijkt het.

Geschreven door Adrian Willings.