Is Windows 11 SE een lichtere versie van het nieuwe besturingssysteem?

(Pocket-lint) - Windows 11 lekte deze week in zijn geheel - zozeer zelfs dat veel mensen het konden installeren, inclusief wijzelf. Een Twitter-gebruiker - Sigma - lijkt er ook in te duiken en een functie-beperkte versie van het besturingssysteem genaamd Windows 11 SE te hebben ontdekt.

Deze versie zou een Windows 11-equivalent zijn van Windows 10 Cloud Edition en zou een Windows 11-versie zijn voor bedrijven of onderwijs waar gebruikers verschillende instellingen niet mogen wijzigen.

Zo blijkt de Instellingen-app zelf erg beperkt te zijn, terwijl de toegang tot de Microsoft Store is geblokkeerd. Sigma beweert ook dat je een Microsoft-account nodig hebt om deze versie van Windows in te stellen, het kan niet zonder. Een dergelijke versie van Windows 11 zou worden geïnstalleerd door een beheerder die de verschillende beschikbare versies zou kunnen beheren.

Dit kan ook een stap verder zijn vanWindows 10 S - of Windows 10 in S-modus, afhankelijk van de marketing - maar in de equivalente versie daarvan zou de Microsoft Store zeker niet worden geblokkeerd. Het lijkt echter app-installaties van buiten de winkel te ondersteunen, wat Windows 10 S ten koste van alles heeft vermeden.

Geschreven door Dan Grabham.