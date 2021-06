Op 24 juni wordt een nieuwe versie van Windows onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft maakt zich op om een nieuwe versie van Windows uit te brengen waar de wereld van kan genieten. Er is een evenement op 24 juni waar het bedrijf alles zal onthullen.

Tijdens Microsofts Build 2021 Day One keynote-toespraak plaagde Microsoft CEO Satya Nadella wat er gaat komen:

"Binnenkort zullen we een van de belangrijkste updates van Windows van het afgelopen decennium delen om meer economische kansen voor ontwikkelaars en makers te ontgrendelen, ik heb het de afgelopen maanden zelf gehost en ik ben ongelooflijk enthousiast over de volgende generatie van Windows."

Nu heeft het bedrijf aangekondigd dat de grote onthulling op 24 juni zal plaatsvinden.

Microsoft werkt al een tijdje aan een Windows-update en we hebben er de afgelopen maanden nogal wat over gehoord. Deze nieuwe versie van Windows, met de codenaam Sun Valley, zal belangrijke veranderingen in het besturingssysteem brengen. Niet alleen wijzigingen in de pictogrammen , maar ook een herziening van de gebruikersinterface en nog veel meer.

Windows 10X is misschien dood , maar dat betekent niet dat Microsoft op zijn lauweren rust. Het speciale evenement vindt plaats op donderdag 24 juni om 11.00 uur Eastern Time, 08.00 uur Pacific Time en 16.00 uur British Summer Time.

U kunthier meer informatie vinden en ook een herinnering krijgen.

Geschreven door Adrian Willings.