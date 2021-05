Internet Explorer is officieel dood

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft is niet al te geheimzinnig geweest over zijn plannen voor de eerbiedwaardige oude webbrowser van de internetwereld, Internet Explorer. Het geeft al een tijdje de intentie om de browser te sluiten.

Het is echter zojuist een belangrijke mijlpaal in dat proces aangekondigd, waarmee wordt bevestigd dat de browser vanaf 15 juni 2022 geen officiële ondersteuning meer krijgt voor de meeste versies van Windows 10.

Zoals je zou verwachten, is de mening dat Microsoft Edge, de nieuwere, snellere browser, de plaats van Explorer zal innemen als de standaard aangenomen browser voor mensen op Windows, wat het praktisch al een tijdje is.

We gaan ervan uit dat dit ook betekent dat Internet Explorer langer met Windows wordt gebundeld wanneer u het besturingssysteem installeert, waardoor opnieuw een mogelijke stap wordt verwijderd waarbij u de browser zou gaan gebruiken en eraan zou wennen.

Websites die met Internet Explorer zijn gebouwd, blijven echter niet te ver in de kou staan - de browser heeft al een paar jaar een IE-modus, waardoor hij de oudere browser kan nabootsen om toegang te krijgen tot bepaalde sites en functies.

Dat betekent dat het een "verdwenen maar niet vergeten" situatie is voor Internet Explorer, al met al. Edge is tenslotte al meer dan 5 jaar oud en is al vrijwel die hele tijd de favoriete browser van Microsoft voor mensen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.