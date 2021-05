Microsoft Teams is nu beschikbaar voor persoonlijke gebruikers, met enkele leuke functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is redelijk om te zeggen dat Zoom in 2020 de hele branche voor videogesprekken op het verkeerde been zette. Het was niet alleen een zijstap, het rende naar de lijn, raakte het voor zes, zette die poging om, schoot vanuit het centrum drie punten in de laatste seconde van het spel - in feite goed gescoord met elke sportieve analogie die je maar kunt bedenken.

Google krabbelde met Meet - of was het Hangouts? - terwijl Microsoft Teams naar voren schoof - of was het Skype? U kunt zien waar de verwarring vandaan kwam, als gevolg van het aanbieden van een product voor zakelijk gebruik en een ander voor lichtgewicht persoonlijk gebruik.

Het grote nieuws is dat Microsoft nu een vrij belangrijke stap heeft gezet door Microsoft Teams open te stellen voor persoonlijke gebruikers. Dat betekent dat u onbeperkt kunt bellen met maximaal 300 mensen, hoewel die royale vergoedingen niet permanent zijn - of in veel gevallen nuttig.

Microsoft Teams gebruikt uw Microsoft-login en was voorheen beperkt tot zakelijke Microsoft-accountgebruikers - u moest deel uitmaken van een organisatie zoals een bedrijf of school die Microsoft 365 gebruikte. Dat betekent dat hoewel velen van ons zijn uitgenodigd voor Teams-gesprekken, we nooit in staat geweest om ze te hosten,

Nu kunt u, als u dat wilt, uw eigen Teams-oproep hosten op een persoonlijk account, u kunt het instellen en delen met uw vrienden en familie en het gebruiken zoals u dat zou doen met Zoom of Google Meet.

Er zijn hier ook enkele leuke functies, zoals de Together-modus - die exact dezelfde functie lijkt te zijn als Zooms recente Immersive View-aanbod - gebruikers van de achtergrond knippen en in een andere scène invoegen, zoals rond de eettafel.

Er zijn emoji om te reageren, je kunt een lopende chat naast je bellen - en die chat blijft behouden, dus je kunt er later op terug kijken. Ja, een beetje zoals u zou krijgen tijdens een zakelijk telefoontje. Microsoft wil dat je verder gaat met chatten en het pitchen als een hulpmiddel voor gezinsorganisatie, zoals WhatsApp, met taaktoewijzing en andere dingen, zoals je zou kunnen krijgen op een zakelijke tool.

Voor degenen die ernaar verlangden Microsoft Teams te gebruiken voor familie- en vriendengesprekken, dat kan nu, hoewel we ons afvragen of Microsoft de ruimte hier volledig is kwijtgeraakt: Zoom is nu de informele term voor een videogesprek en we weten niet zeker of Teams zal het terug klauwen. Precies waar dit Skype nu verlaat, weten we niet helemaal - Microsoft heeft momenteel twee platforms, maar hopelijk zal het eindigen met één soepele service die goed is voor zowel zakelijke als persoonlijke gebruikers.

We hebben ontdekt dat onze desktop-app ons nog steeds geen toegang geeft tot persoonlijke functies, maar het werkte prima via de browser.

Geschreven door Chris Hall.