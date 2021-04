Mogelijk lanceert Microsoft binnenkort een Cloud PC-desktopservice

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rapporten suggereren dat Microsoft werkt aan een cloudgebaseerde desktop-as-a-service-oplossing met als doel ergens in juni of juli uit te komen.

Cloud-pc, zoals het bekend is, geeft de eindgebruiker in wezen toegang tot Microsoft Windows , Microsoft Office en meer, op afstand via de cloud voor een vaste maandelijkse prijs. Dit betekent dat u de software als een service kunt gebruiken, in plaats van hoge kosten te betalen voor softwarelicenties.

Het zou gebruikers ook op afstand toegang geven tot een reeks pcs met verschillende specificaties, met verschillende niveaus van CPU, RAM en opslagopties. U kunt dus de juiste pc voor u selecteren en deze via de cloud openen.

Een eerdere vacature van Microsoft legde de plannen vaag uit:

"Microsoft Cloud PC is een strategisch, nieuw aanbod dat bovenop Windows Virtual Desktop is gebouwd om Desktop as a Service te leveren. In de kern biedt Cloud PC zakelijke klanten een moderne, elastische, cloudgebaseerde Windows-ervaring en stelt organisaties in staat om up-to-date blijven op een meer simplistische en schaalbare manier ... "

Voor zover we begrijpen, zal Cloud PC uiteindelijk beschikbaar zijn tegen een vast abonnementsbedrag. Het geeft gebruikers ook toegang tot een "cloud-aangedreven, veilige en altijd up-to-date Windows-ervaring". Dit betekent dat u een betrouwbare machine heeft die u zonder zorgen op afstand kunt gebruiken. Het maakt het ook gemakkelijker voor bedrijven om werknemers toegang tot pcs te bieden en deze op afstand te beheren.

Er wordt ook gedacht dat Cloud PC zal werken met Windows 10X-apparaten . En dat het gebruikers met deze apparaten in staat stelt standaard Windows-apps te gebruiken waartoe ze anders geen toegang zouden hebben op die producten.

Hopelijk ontdekken we binnenkort meer.

