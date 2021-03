Microsoft is in vergevorderde besprekingen om Discord over te nemen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt misschien de geruchten gehoord dat Microsoft (en anderen) in gesprek zijn geweest om gaming-chatservice Discord over te nemen. Nu meldt The Wall Street Journal dat de zaken serieus worden, nu Microsoft in "vergevorderde gesprekken" is om de deal te schikken.

Het rapport suggereert ook dat niet alleen de bedrijven in exclusieve gesprekken zijn, maar dat de deal volgende maand kan worden afgerond.

Het is niet verwonderlijk dat Microsoft stappen onderneemt om zijn bereik op dit gebied uit te breiden. Microsoft Teams doet het goed tijdens de pandemie, maar de populariteit van Skype is afgenomen en het bedrijf wil graag met meer gemeenschappen praten - niet alleen met Xbox-gamers.

Discord is de afgelopen jaren ongelooflijk populair gebleken bij gamers en groeide in een indrukwekkend tempo sinds het voor het eerst werd gelanceerd in 2015.

Discord, een gratis spraak- en chatservice die vergelijkbaar is met Slack , stelt gamers in staat om op allerlei manieren samen te komen, of ze nu gewoon chatten terwijl ze samen gamen of lid worden van communities, nieuws volgen en delen of zelfs live streamen op het platform.

Die populariteit werpt nu blijkbaar zijn vruchten af, met sommige rapporten die suggereren dat Discord in gesprek is om voor maar liefst $ 10 miljard te verkopen.

Discord heeft blijkbaar 140 miljoen maandelijkse gebruikers en wist alleen vorig jaar $ 100 miljoen aan inkomsten te genereren.

Gamers hebben echter gemengde gevoelens over het feit dat Microsoft Discord overneemt, maar er gaan ook geruchten dat Discord ervoor zou kunnen kiezen om in plaats daarvan openbaar te worden. Dus de tijd zal het leren.

Geschreven door Adrian Willings.