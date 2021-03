Windows 10-updates gelanceerd om uw printerproblemen op te lossen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u de laatste tijd problemen heeft gehad met afdrukken, is het wellicht fijn om te horen dat er een Windows 10-update is gelanceerd om u te helpen.

Volgens een rapport van ZDNet leidde een recente update van Patch Tuesday in maart tot verschillende problemen voor gebruikers waarbij er ravage werd aangericht bij het afdrukken. Sommige van deze printerproblemen leidden zelfs tot het gevreesde Blue Screen of Death (BSOD) crasht wanneer mensen probeerden af te drukken. Niet ideaal.

Een out-of-band update werd door Microsoft uitgebracht om dat specifieke probleem aan te pakken, maar dat was schijnbaar niet genoeg om het probleem volledig op te lossen.

Met een toenemend aantal mensen dat vanuit huis werkt en printers koopt en gebruikt, zijn dit soort problemen duidelijk een grote zorg.

Daarom wilde Microsoft deze problemen zo snel mogelijk oplossen, in plaats van gebruikers te dwingen te wachten op de volgende updateperiode.

Er is een out-of-band-update uitgebracht om een afdrukprobleem op te lossen op apparaten waarop de beveiligingsupdate van maart 2021 is toegepast en de out-of-band-updates die zijn uitgebracht op 15 maart 2021 https://t.co/CF0k93rpfx - Windows Update (@WindowsUpdate) 19 maart 2021

Het bedrijf heeft een paar opmerkingen over het probleem op de releasepaginas :

"Microsoft heeft een probleem vastgesteld dat van invloed is op Windows 10-apparaten waarop de beveiligingsupdate van 9 maart 2021 van 9 maart 2021 en de out-of-band updates van 15 maart 2021 zijn toegepast, en een oplossing is versneld. Getroffen apparaten krijgen mogelijk onverwachte resultaten wanneer afdrukken vanuit sommige apps of naar sommige printers. Mogelijke problemen zijn ontbrekende of effen kleurenafbeeldingen, verkeerde uitlijning / opmaakproblemen of het afdrukken van blanco paginas / labels. Een out-of-band optionele update is nu beschikbaar in de Microsoft Update Catalog en in Windows Bijwerken."

Als u problemen heeft, kunt u de patch downloaden via Windows Update, maar als dat niet werkt, kunt u deze hier ook handmatig downloaden .

