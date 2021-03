Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De preview-app van Skype voor Windows krijgt een paar verbeteringen, waaronder ruisonderdrukking.

"Achtergrondlawaai tijdens uw vergaderingen? Geen probleem. We hebben nu ruisonderdrukking!" leest het wijzigingslogboek van de Skype Preview-app, waarin ook werd vermeld dat het de mogelijkheid voor u toevoegt om alle deelnemers aan een gesprek te zien, evenals ondersteuning voor webaccountbeheer voor Windows 10, zodat u kunt schakelen tussen meerdere accounts zonder dat u elke keer om een wachtwoord wordt gevraagd.

Microsoft ondersteunt ook Skype op Safari- en Chromium-gebaseerde browsers. Het ontwikkelt ook ondersteuning voor achtergrondvervaging voor Skype voor Web, en de mogelijkheid om een vergadering te vergrendelen en naar contacten te zoeken op telefoonnummer. Er is nog geen bericht wanneer deze functies zullen verschijnen.

De updates voor Skype Preview zouden nu echter beschikbaar moeten zijn op desktop en mobiel. U kunt hier terecht voor meer informatie over Skype Preview.

Bekijk de handleiding van Pocket-lint over het gebruik van Skype als u meer informatie nodig heeft. We hebben hier ook een vergelijkingsgids voor videoconferenties .

Hoewel Skype een van de oudste apps voor videogesprekken is, heeft het zeker geen gelijke tred gehouden met Zoom , Google Meet of zelfs Teams , dat ook eigendom is van Microsoft. Maar misschien kan het proberen om bij te praten met deze nieuwste reeks functies.

Geschreven door Maggie Tillman.