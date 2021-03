Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Teams heeft misschien niet dezelfde buzz op internationale schaal die Zoom het afgelopen jaar heeft weten te genereren, maar veel mensen zweren erbij, en het platform wordt in de loop van de tijd ook beter.

Nu komen er een hele reeks nieuwe functies voor Teams om de mogelijkheden verder te upgraden, met name in de vorm van end-to-end-codering voor één-op-één-oproepen, om hun beveiliging aanzienlijk te verbeteren. Die instelling wordt schijnbaar bepaald door de beheerders van een organisatie.

Even interessant is dat Microsoft nieuwe hardware voor Teams heeft onthuld - Intelligent Speakers, die in een vergaderruimte kunnen zitten en kunnen luisteren om hele vergaderingen te transcriberen met maximaal 10 verschillende sprekers die van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Er is nog geen informatie over prijzen of beschikbaarheid, maar het is een veelbelovend idee waar Microsoft al een paar jaar aan werkt, en het zou net zo goed moeten werken voor vergaderingen op afstand.

De andere grote software-upgrade voor Teams komt in de vorm van uitgebreide ondersteuning voor webinars, die nu tot 1.000 deelnemers kunnen verwerken, terwijl de mogelijkheid behouden blijft om interactief en reactief te blijven, wat behoorlijk indrukwekkend is.

Als er meer dan 1.000 teams aanwezig zijn, schakelen ze over naar een presentatiemodus die kan opschalen tot wel 10.000 gebruikers. Sterker nog, tot eind 2021 gaat Microsoft zelfs die limiet verhogen tot 20.000 om rekening te houden met de hoeveelheid thuiswerk dat wereldwijd plaatsvindt.

Ten slotte, en vanuit een nog meer ondernemingsgericht oogpunt, krijgt Teams ook een nieuwe functie genaamd Teams Connect, waardoor het beter kan fungeren als een brug tussen verschillende organisaties.

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 4 maart 2021

Geschreven door Max Freeman-Mills.