Er komen meer multitasking-functies naar Windows 10

(Pocket-lint) - Microsoft verbetert uw opties voor multitasking binnen Windows 10 . Dit maakt het zowel gemakkelijker als meer manieren om te multitasken en vensters vast te klikken.

Er wordt gezegd dat er in de nabije toekomst, als onderdeel van de Windows 10 Sun Valley-update, meer manieren zullen zijn om te multitasken, waaronder verbeterde snapping-mogelijkheden.

Het is lange tijd gemakkelijk geweest om vensters naast elkaar te klikken in Windows 10, maar nu lijkt Microsoft deze functie te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Binnenkort kun je vensters naar de hoek van het scherm slepen en die vensters worden dan intuïtief aangepast zodat ze perfect passen. Dit zou moeten betekenen dat het nog gemakkelijker wordt om te multitasken met zij-aan-zij-vensters.

Een ander hoogtepunt van de update is Windows Latest . Microsoft is blijkbaar van plan om van Aero Shake een optionele instelling te maken. Dit is een instelling waarmee u het huidige venster dat u gebruikt, kunt schudden om automatisch al het andere op het scherm te minimaliseren. Dit kan handig zijn als u zich moet concentreren, maar veel gebruikers vinden dit frustrerend. We hebben het zelf per ongeluk een paar keer gebruikt terwijl het niet de bedoeling was. In de toekomst kunt u de instellingen wijzigen en die instelling uitschakelen.

Andere verbeteringen zoals aparte virtuele desktops voor elke monitor zijn ook in de maak. Hoewel we moeten wachten tot de tweede helft van 2021 voordat Sun Valley wordt gelanceerd, implementeert Microsoft nog steeds functie-updates in de vorm van versie 21H1, zodat Windows 10 steeds beter wordt.

Geschreven door Adrian Willings.