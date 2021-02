Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft werkt zijn Edge-browser bij met een kindermodus. Het wordt beschreven als een "handige browsermodus", is ontworpen met kindvriendelijke functies in gedachten en is bedoeld om surfen op internet veiliger te maken voor de kleintjes. Hier leest u hoe u het kunt openen en gebruiken.

Kids Mode is een kindvriendelijke browsemodus in de Edge-browser. Het bevat aangepaste browserthemas, beperkt inhoud zodat deze geschikt is voor de leeftijd, beperkt het browsen op basis van een toegestane lijst, stelt Bing SafeSearch in op strikt en vereist een wachtwoord om af te sluiten. Het beste is dat de kindermodus geen kinderaccount of profiel vereist, wat betekent dat je het eenvoudig kunt inschakelen via de profielkiezer in Edge.

Ga hierheen om te leren hoe u Edge Insider kunt worden

De functie is niet algemeen beschikbaar vanaf februari 2021. Het wordt in eerste instantie uitgerold naar Edge Insiders - of bètatesters - die deel uitmaken van het Canary-testkanaal van Microsoft , en de functie komt enige tijd daarna naar het dev-kanaal . Uiteindelijk wordt het gestart voor alle Edge-gebruikers.

Momenteel is de kindermodus beperkt tot Amerikaans Engels op Windows en MacOS.

Open de nieuwste versie van Microsoft Edge op uw computer. Open de profielschakelaar in het browserframe en selecteer Bladeren in kindermodus. U hoeft niet bij de browser te zijn aangemeld.

Als u zich aanmeldt, kunnen de instellingen voor de kindermodus op uw apparaten worden gesynchroniseerd. Start je de kindermodus voor het eerst? Je ziet een uitleg van de functie. Kies de juiste leeftijdscategorie om de kindermodus in te starten. Een nieuw venster voor de kindermodus wordt geopend in volledig scherm. Uw vorige browservenster wordt opgeslagen en gesloten. Totdat u de kindermodus afsluit, wordt Microsoft Edge altijd gestart in de kindermodus.

Opmerking: je kunt je leeftijdskeuze altijd wijzigen in edge: // settings / family.

U hebt uw computerwachtwoord nodig (hetzelfde wachtwoord dat wordt gebruikt om uw computer te ontgrendelen) om de kindermodus af te sluiten en het browsen te hervatten.

Selecteer het pictogram Kindermodus bovenaan de browser. Selecteer het venster Kids-modus afsluiten. Voer uw inloggegevens in. Als u het venster sluit, vraagt Edge om uw apparaatreferenties.

Kinderen kunnen hun eigen themas kiezen in de kindermodus.

Selecteer Kies achtergrond en kleuren. Kies een thema en selecteer Gereed.

Met de kindermodus bezoekt een kind een website die niet op de toegestane lijst staat, ze zullen een blokkeerpagina tegenkomen. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de toegestane lijst als u zich buiten de kindermodus bevindt en alleen vanuit het profiel dat de kindermodus start.

Ga naar Instellingen en Meer> Instellingen> Familie. Selecteer Toegestane sites beheren in de kindermodus. U ziet de vooraf gedefinieerde lijst met toegestane gegevens. Om een site te verwijderen, klikt u op het pictogram Sluiten ernaast in de lijst. Selecteer Website toevoegen om een site toe te voegen.

Opmerking: Als u in de kindermodus de website wilt bezoeken tijdens de browsesessie, selecteert u Toestemming verkrijgen. De eigenaar van het apparaat moet de apparaatreferenties invoeren. Zodra dat gebeurt, wordt de blokkeerpagina vernieuwd en wordt de pagina toegestaan voor de huidige browsesessie.

Bekijk de ondersteuningspagina van Microsoft over de kindermodus.

Geschreven door Maggie Tillman.