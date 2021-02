Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft Vivo geïntroduceerd, een nieuw onderdeel van Microsoft Teams waarmee werknemers toegang krijgen tot alle extra informatie die ze nodig hebben voor werken en werken op afstand in het bijzonder.

Dus voor nieuwe starters zou het hen alle informatie geven die ze nodig hebben die ze anders tijdens een fysieke introductie zouden hebben gekregen.

Voor werknemers met een langere termijn kan het informatie zijn over vergoedingen of laten zien wanneer kosten verschuldigd zijn. Het geeft ook toegang tot zaken als het stellen van vragen aan het management, het bedrijfsbeleid, uitzoeken hoeveel vakantie je nog hebt of zelfs wanneer je volgende bonus moet worden betaald.

Met andere woorden, het gaat verder dan de bestaande functies van Microsoft 365 - zoals e-mail, Teams-oproepen en het delen van bestanden en samenwerken. Microsoft noemt het een employee experience-platform en dat betekent in feite het opvullen van de hiaten die buiten het bereik van de bestaande apps vallen.

Veel bedrijven beheren deze extra personeelsbeloningen, regelingen en informatie via een scala aan apps van derden, gedeelde documenten en intranetten. Microsoft hoopt dat het al deze dingen voor verspreide teams samen kan brengen en daarmee bedrijven natuurlijk nog afhankelijker van Microsoft 365 kan maken dan ze al zijn.

In zekere zin is Viva als een dashboard voor het bedrijf waarin u werkt en het is waarschijnlijk hoeveel werknemers het zullen gebruiken - misschien als u er als eerste een blik op werpt. Toegang kan ook verschillend zijn voor verschillende managementlagen, dus managers kunnen een speciale Viva Insight-functie gebruiken die aanbevelingen geeft of werknemers teveel op hun bord hebben. Dit maakt natuurlijk gebruik van analyses van hoe mensen Teams gebruiken.

Volgens Microsoft zegt 30 procent van de werknemers dat de pandemie hun gevoel van burn-out heeft vergroot. Medewerkers hebben ook toegang tot Headspace en andere functies die zijn ontworpen voor welzijn, en kunnen ervoor zorgen dat ze pauzes nemen.

Met Viva Learning kunnen werkgevers ontwerpen en werknemers toegang krijgen tot training, terwijl Viva Topics proactieve hulp biedt - zelfs door te werken met tools van derden zoals Salesforce en integraties van bedrijven als Accenture.

Microsoft 365 ( voorheen bekend als Office 365 ) wordt volgens Statista door meer dan een miljoen bedrijven wereldwijd gebruikt - het heeft ongeveer 40 procent van de business suite-markt achter Googles G Suite op 55 procent.

Geschreven door Dan Grabham.