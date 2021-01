Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft zijn Edge-browser bijgewerkt met nieuwe themas, vernieuwde pictogrammen, slaaptabbladen en een wachtwoordgenerator en monitor.

"Deze maand markeert de eenjarige verjaardag van de nieuwe Microsoft Edge en om deze mijlpaal te vieren, zie je een aantal prachtige nieuwe ontwerpen en visuele themas, zodat je Microsoft Edge kunt aanpassen aan je unieke persoonlijkheid", kondigde Microsoft aan in een blogpost. .

De themas variëren nogal, van basiskleuren tot kleuren gebaseerd op Halo, Gears, Forza, Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Ori en de Will of the Wisps. Deze nieuwe themas strekken zich uit tot vele delen van de browser, inclusief tabbladen, tabbladen en de adresbalk. U kunt ze ook installeren via de Edge add-on-site en via andere winkels, waaronder de Chrome Web Store.

Microsoft werkt ook de pictogrammen bij die overal in Edge worden gebruikt om ze in overeenstemming te brengen met het Fluent Design-systeem van Microsoft. "In onze nieuwste release ziet u subtiele updates van pictogrammen in Microsoft Edge die ronder en zachter van uiterlijk zijn", legt Microsoft uit. "Dit is nog maar het begin van onze ontwerptraject en we stellen ons al voor hoe we Fluent design overal kunnen brengen. onze producten."

Wat slaaptabbladen betreft, het wordt nu uitgerold en is ontworpen om de browser- en systeemprestaties te verbeteren. Hier is hoe Microsoft het heeft beschreven:

"Als je meerdere tabbladen hebt geopend, worden systeembronnen vrijgemaakt voor inactieve tabbladen om nieuwe of bestaande tabbladen en andere applicaties van stroom te voorzien, waardoor vertragingen en traagheid worden voorkomen. Schakel om te beginnen de optie voor slaaptabbladen in het menu met browserinstellingen in. I Ik wou dat mijn kinderen s nachts alleen zouden gaan slapen. "

Microsoft introduceert ook een wachtwoordgenerator. Edge stelt een veilig en complex wachtwoord voor wanneer u zich aanmeldt op een nieuwe website of probeert een wachtwoord te wijzigen. Edge voegt ook een wachtwoordbewakingsfunctie toe die u op de hoogte stelt als uw wachtwoord is gelekt.

Ten slotte wordt Edges geschiedenis en tabsynchronisatie eind januari 2021 uitgerold, zodat u hun volledige webgeschiedenis en actieve tabbladen op meerdere apparaten, waaronder iOS en Android, kunt synchroniseren. Om het in te schakelen, ga je naar de Edge-instellingen> Profielen> Synchroniseren en schakel je de schakelaars in.

Geschreven door Maggie Tillman.