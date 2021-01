Microsoft Teams krijgt binnenkort een interessantere ervaring voor vergaderingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft werkt eraan om Teams-vergaderingen boeiender te maken met behulp van AI en een "dynamische weergave" om meer controle te geven over presentaties tijdens vergaderingen.

Het bedrijf werkt aan een update voor Microsoft Teams die de gebruikerservaring van vergaderingen op Windows 10 zal verbeteren. Dit omvat een nieuwe zogenaamde dynamische weergave waarmee mensen die aan de oproep deelnemen gemakkelijker inhoud kunnen delen met andere deelnemers aan de vergadering. , nog belangrijker, heb meer controle over de presentatie.

Er wordt gezegd dat de dynamische weergave u laat zien wat er wordt gedeeld en dat andere mensen tegelijkertijd aan het gesprek deelnemen. De oproep wordt automatisch geoptimaliseerd zodat deelnemers zowel de belangrijke informatie die wordt gedeeld als de mensen die deze op een bevredigende manier presenteren, kunnen zien.

Er zullen ook nieuwe besturingselementen worden geïntroduceerd waarmee gebruikers inhoud en anderen naast elkaar kunnen zien.

Deze update wordt ergens in maart 2021 uitgerold.

Terwijl we wachten op deze update van de gebruikersinterface, is Microsoft ook van plan een low-data-modus toe te voegen die Teams-gebruikers met beperkte dataverbindingen of trage breedband helpt. Dit is vooral handig voor mensen met datalimieten of maandelijkse limieten. Deze functie wordt binnenkort uitgerold en is toegankelijk via het instellingenmenu.

Geschreven door Adrian Willings.