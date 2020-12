Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rapporten suggereren dat Microsoft werkt aan een nieuw navigatiesysteem voor Windows 10. Een systeem waarmee u uw stem kunt gebruiken om met het besturingssysteem te communiceren om toegang te krijgen tot bestanden, mappen en apps.

Dit nieuwe systeem staat bekend als "voice launcher" en stelt gebruikers in staat het systeem overal te activeren waar een zoekveld is. Dat omvat het zoekvak dat u in het menu Start in Windows 10 vindt.

Er wordt ook gezegd dat u toegang kunt krijgen tot het spraakstartprogramma door het Windows Verteller-systeem te activeren (door op de Windows-toets en H te drukken). Het idee is dat het veel gemakkelijker zal zijn om met alleen je stem toegang te krijgen tot alles wat je nodig hebt.

Er zijn natuurlijk nog andere implicaties voor de creatie en het gebruik van dit systeem. Ten eerste zal het enige tijd duren voordat de spraakgestuurde launcher commandos begrijpt vanwege de verschillen in spraak, toon, verbuiging en dergelijke van gebruikers van over de hele wereld. De spraakstarter ondersteunt naar verluidt meerdere talen, waaronder Engels, Frans, Portugees, Spaans, Duits, Italiaans, Japans en Chinees, maar hij moet nog leren.

Microsoft verzamelt natuurlijk gebruikersgegevens om het systeem in de loop van de tijd te verbeteren. Dit maakt de analyse van spraakvoorbeelden mogelijk en helpt de techneuten over hoe mensen spreken voor betere resultaten.

Er is geen officieel woord over wanneer de functie voor gesproken zoekopdrachten wordt uitgerold, maar het is waarschijnlijk rond de tijd van de update van oktober 2021.

Geschreven door Adrian Willings.