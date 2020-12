Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft zijn werkplekchat-app, Microsoft Teams , bijgewerkt met enkele nieuwe belfuncties, waaronder ondersteuning voor CarPlay.

De grootste visuele verandering in de update is een nieuwe belinterface die nu contacten, voicemail en belgeschiedenis in één weergave toont. Het biedt ook bescherming tegen spamoproepen, reverse lookup van nummers en de mogelijkheid om oproepen samen te voegen. Deze functies zouden indruk moeten maken op zakelijke gebruikers die hun traditionele bureautelefoon willen vervangen door een modernere oplossing die overal kan worden gebruikt.

Over de mogelijkheid gesproken om overal te bellen, vanaf begin 2021 laat Microsoft Teams gebruikers oproepen doorschakelen tussen mobiel en desktop. Gebruikers kunnen zelfs videogesprekken verplaatsen, niet alleen audio. Met teams kunnen gebruikers deelnemen (zonder audio) op een extra apparaat of gewoon het gesprek doorverbinden.

En als gebruikers hun vergaderingen graag willen opnemen, kunnen ze deze nu met transcripties delen met anderen buiten een Teams-organisatie via SharePoint of OneDrive.

Ten slotte is de meest interessante verandering naar onze mening dat Microsoft ondersteuning voor CarPlay toevoegt aan Microsoft Teams, wat betekent dat autos met ingebouwde CarPlay Teams kunnen besturen en dat chauffeurs Siri kunnen gebruiken om Teams-oproepen te starten of te beantwoorden. Momenteel wordt Android Auto niet ondersteund.

Voor meer informatie over Microsoft Teams en hoe het werkt, bekijk hier de uitgebreide handleiding van Pocket-lint over de chat-app op de werkplek .

Geschreven door Maggie Tillman.