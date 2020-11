Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft introduceert nieuwe Edge-functies, waarvan er één automatisch kortingsbonnen en promotiecodes laat zien. Dus als u online winkelt, geeft de browser u als waarschuwing de beschikbare besparingen weer. De kortingen kunnen vervolgens op uw winkelwagen worden toegepast.

De browser van Microsoft toont ook prijsvergelijkingen. Dat betekent dat Edge de laagste prijzen aanbiedt bij verschillende retailers. Beide functies concurreren rechtstreeks met coupon-extensies zoals Honey en Rakuten. De prijsvergelijkingstechnologie van Microsoft debuteerde eigenlijk voor het eerst als onderdeel van de functie Collecties , wat destijds aangaf dat het Edge zou kunnen transformeren in een populaire browser om te winkelen.

Momenteel werken de kortingsbonnen en prijsvergelijkingsfuncties van Edge alleen voor Amerikaanse gebruikers. Nog geen woord over of ze naar het VK zullen komen.

Microsoft Edge is klaar voor online kerstinkopen met nieuwe functies om u te helpen besparen, zoals:



Coupons in Microsoft Edge

Laagste prijsvinder

Deals Hub in Microsoft Bing

Shop de look

https://t.co/vVjiNdR8St