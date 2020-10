Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rapporten suggereren dat Windows 10 ergens in 2021 enkele belangrijke ontwerpwijzigingen zal ondergaan. Deze wijzigingen omvatten updates voor delen van de gebruikersinterface zoals het startmenu, de bestandsverkenner, het actiecentrum en meer.

Volgens Windows Central suggereren interne documenten van Microsoft dat deze update "nieuw leven inblaast" en bedoeld is om de Windows-ervaring te moderniseren.

Deze revisie wordt "Sun Valley" genoemd en wordt gezien als een UI-project dat eind 2021 zal verschijnen.

Windows 10 werd in 2015 uitgebracht en hoewel het in veel opzichten een grote sprong voorwaarts was, is het algehele ontwerp sindsdien grotendeels hetzelfde gebleven. Het is daarom logisch dat het bedrijf werkt aan het veranderen van het besturingssysteem om het fris, modern en relevant te houden.

Hoewel er op dit moment geen woord is over wat er precies gaat veranderen, hebben bronnen aan Windows Central verteld dat we een opnieuw bedacht en opnieuw ontworpen Start-menu en Action Center kunnen verwachten met inspiratie van Windows 10X.

Er wordt momenteel aan de wijzigingen gewerkt en er moet worden getest voordat het volledig wordt uitgerold, dus we zullen waarschijnlijk pas eind 2021 grote updates zien.

Geschreven door Adrian Willings.