Windows maakt het gemakkelijker om uw vernieuwingsfrequenties te wijzigen

(Pocket-lint) - Weer een dag, weer een grote verbetering van Windows dreigt om de hoek. Microsoft werkt schijnbaar aan een update waarmee u gemakkelijk van vernieuwingsfrequentie kunt wisselen.

Als je een gamer bent, heb je waarschijnlijk geïnvesteerd in een chique gamingmonitor met een hoge verversingssnelheid . Om ervoor te zorgen dat u topprestaties uit een dergelijke monitor haalt, moet u er meestal voor zorgen dat u de juiste verversingssnelheid gebruikt.

Windows staat meestal standaard op 60Hz, ongeacht wat je hebt aangesloten. Standaard moet je in het configuratiescherm van Nvidia of AMD duiken om die instellingen aan te passen en ervoor te zorgen dat je de juiste modus hebt ingeschakeld. Dat gaat echter veranderen.

In een aanstaande preview-build van het Windows Insider-programma , waarin toekomstige updates voor Windows worden getest, maakt Microsoft het mogelijk om uw vernieuwingsfrequentie rechtstreeks vanuit uw weergave-instellingen te wijzigen.

Zodra deze update is uitgerold, kunt u dit snel en gemakkelijk aanpassen door met de rechtermuisknop op uw bureaublad te klikken, op weergave-instellingen te klikken en vervolgens in dat venster "geavanceerde weergave-instellingen" te selecteren. U kunt ook gewoon naar Instellingen> Systeem> Beeldscherm> Geavanceerde beeldscherminstellingen navigeren via uw startmenu.

Natuurlijk wil je nog steeds in de bedieningsmenus van je grafische kaart duiken om andere instellingen aan te passen en ervoor te zorgen dat je het meeste uit je monitor haalt, maar het is fijn als deze gemakkelijk toegankelijke instellingen verschijnen.

Geschreven door Adrian Willings.