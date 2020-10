Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ooit de verschillende prachtige afbeeldingen hebt bewonderd die op je Windows 10- vergrendelingsscherm verschijnen en zou willen dat je ze ook op je bureaublad zou kunnen hebben, dan is er goed nieuws.

Het lijkt erop dat Microsoft in toekomstige Windows 10-updates mogelijk werkt aan het verbeteren van de personalisatie-opties binnen Windows. Die updates omvatten Desktop Spotlight, dat de afbeeldingen van Bing in diavoorstelling naar uw bureaublad brengt.

Op dit moment kunt u Windows-themapakketten downloaden van de Microsoft Store, hier verschillende handige achtergronden pakken of uw eigen fotos gebruiken om een achtergronddiavoorstelling te maken. Maar het lijkt erop dat het bedrijf in een toekomstige release gebruikers de "Spotlight-collectie" laat kiezen uit de personalisatie-instellingen in Windows.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze update eraan komt, maar het is door sommigen opgemerkt in het Windows Insider-programma.

Deze instelling is op dezelfde manier toegankelijk als u uw achtergrond wijzigt. Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad, selecteer personaliseren, klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst op de achtergrond en kies Spotlight-verzameling uit de opties. Of druk op de Windows-toets, zoek instellingen en vervolgens personalisatie> achtergrond.

Dit is een geweldige manier om een mooie verzameling afbeeldingen als bureaubladachtergrond te krijgen zonder ze te hoeven downloaden.

Geschreven door Adrian Willings.