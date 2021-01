Wat is Microsoft Teams? De app voor chatten, delen en samenwerken die deel uitmaakt van Microsoft 365

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Teams is in wezen een centraal punt voor teams, klassen of groepen om te chatten en te delen en samen te werken met bestanden. Naast tekstchat kunt u ook videogesprekken voeren en het scherm delen. U kunt dit allemaal doen binnen verschillende kanalen die kunnen worden toegewezen aan specifieke projecten, teams of klassen.

Microsoft heeft onlangs aangekondigd dat Teams nu meer dan 44 miljoen gebruikers heeft. Tijdens een enkele week, half maart, logden Teams-gebruikers ook meer dan 900 miljoen vergaderminuten in, voornamelijk als gevolg van de toename van thuiswerken voor werknemers en studenten.

Er zijn verschillende andere opties beschikbaar, waaronder Facebook Workplace (dat, zoals de naam al doet vermoeden, meer werkgericht is) en Slack , dat door grote aantallen wordt gebruikt. Dit is wat u moet weten.

Microsoft Teams is een nieuwe op chat gebaseerde werkruimte in Microsoft 365 - voorheen bekend als Office 365. Het is geïntegreerd met alle Microsoft-applicaties, inclusief Skype en de traditionele Microsoft Office-apps, inclusief Outlook.

Honderdduizenden bedrijven, organisaties, scholen, hogescholen en universiteiten maken er al gebruik van.

Teams is bedoeld voor mensen die Office 365 regelmatig gebruiken - als uw bedrijf of organisatie een Google G Suite (Google Apps) -gebruiker is, dan zal het echt niet zo aantrekkelijk zijn en bent u waarschijnlijk beter af voor Slack , dat is een onafhankelijk alternatief.

Teams gaat over permanente chats met threads die u later kunt doorzoeken - zodat u alles kunt bijhouden zonder e-mail te gebruiken, waarvan iedereen het erover eens is dat dit geen ideale tool is voor samenwerking.

Microsoft Teams is ontworpen om mensen effectiever samen te laten werken en tegelijkertijd gebruik te maken van de integratie van de andere Microsoft 365-apps. Dit betekent dat u dingen kunt doen zoals eenvoudig een vergadering met agendas opzetten, inhoud maken en delen, teamleden gemakkelijk bellen en meer.

Teams is niet ontworpen voor persoonlijke videogesprekken - daar is Skype voor.

Hoewel teamgesprekken standaard zichtbaar zijn voor het hele team, is het eenvoudig om privédiscussies via tekst te voeren. Het werkt ook met Skype om spraak- en videoconferenties aan te bieden. Het ondersteunt leuke elementen zoals emojis, stickers, GIFs en aangepaste memes. Tot nu toe dus Slack.

Maar wat Microsoft Teams anders maakt dan Slack, is dat Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI en Delve allemaal ingebouwd zijn. De menubalk biedt toegang tot activiteitsmeldingen, uw chats, teams, vergaderingen, bestanden en instellingen.

Microsoft Teams heeft ook de bonus dat het veilig is, aangezien alle gegevens in Microsoft Teams gecodeerd zijn.

Microsoft Teams is compatibel met Windows, macOS, Android, iOS en is ook beschikbaar op internet, net als andere Microsoft 365-apps.

U kunt Microsoft Teams hier gemakkelijk rechtstreeks voor uw desktop downloaden . Vanaf die pagina kun je ook de mobiele Teams-app downloaden door je telefoonnummer of e-mailadres in te voeren om een downloadlink voor Apple- en Android-telefoons naar je toe te sturen voor gemakkelijke toegang.

Microsoft Teams is inbegrepen bij alle Microsoft 365-abonnementen, terwijl er ook een freemium-versie van Teams is die ondersteuning biedt voor maximaal 300 personen. Als je op het gratis niveau zit, krijg je onbeperkte chatberichten en zoekopdrachten. Je krijgt ook 10.000 doorzoekbare berichten, 10 app-integraties, 5 GB aan bestandsopslag en 1: 1 videochats.

Uiteraard is er ook integratie met andere Office-apps en videogesprekken via Skype. Als je de gratis versie van Microsoft Teams vergelijkt met het gratis equivalent van Slack, ziet Teams er eigenlijk aantrekkelijker uit - zolang je maar 300 mensen of minder in je organisatie hebt.

Nadat Microsoft Teams is gedownload, moet u een team maken. Dit vereist een naam, beschrijving en natuurlijk enkele teamleden. Beschouw teams als groepen binnen uw organisatie. Verkoop, boekhouding, HR, klantenservice, ontwikkeling, enz. Kunnen bijvoorbeeld allemaal aparte teams hebben.

Teams kunnen worden ingesteld op privé en alleen op uitnodiging, of op openbaar en open voor iedereen in het bedrijf. U kunt ook teams of gebruikers maken met toegang tot meer dan één team. Het management zou bijvoorbeeld willen navigeren tussen verschillende teams voor belangrijke discussies.

Binnen elk team kun je vervolgens kanalen aanmaken. Dit zijn discussiegebieden voor belangrijke gesprekken, specifieke projecten of algemene chat.

Kanalen kunnen worden gebruikt om gesprekken te voeren over specifieke onderwerpen die relevant zijn voor het team. Dit wordt meestal gebruikt voor specifieke projecten of taken, maar kan elke omvang hebben die u nodig heeft voor uw bedrijf.

Vanuit kanalen kun je bestanden delen waar het team aan werkt en er direct en gemakkelijk aan samenwerken.

Kanalen kunnen gewoon plaatsen zijn om projecten te bespreken of met andere teamleden te chatten, of het kunnen productieve gebieden zijn om u te helpen bij uw werk. De functionaliteit van kanalen kan ook worden verbeterd met bots en apps .

Teameigenaren (beheerders) kunnen ook de instellingen en machtigingen voor teams kiezen en de manier waarop kanalen werken.

Binnen kanalen kun je dingen doen zoals @gebruikersnaam gebruiken om een persoon binnen het team op de hoogte te stellen of teambrede meldingen te sturen. Kanalen kunnen ook het gebruik van GIFs, stickers, memes en meer toestaan.

Kanalen kunnen integratie met allerlei dingen omvatten, waaronder YouTube, Twitter, Mailchimp, Google Analytics, HR Tools, weerservices en meer.

We zijn allemaal mensen, dus het is gemakkelijk om een fout te maken bij het verzenden van een bericht op Teams. Het goede nieuws is dat het ook gemakkelijk is om verzonden berichten te bewerken of te verwijderen.

Zoek het bericht dat u wilt bewerken en klik op de menupictogrammen van daaruit ziet u een optie om het bericht te bewerken en te wijzigen of om het gewoon te verwijderen.

Een van de voordelen van Teams is de mogelijkheid om eenvoudig bestanden binnen kanalen te delen en die bestanden zijn vervolgens ook snel toegankelijk. Gedeelde bestanden zijn niet alleen van daaruit toegankelijk, ze kunnen ook worden bewerkt, gedeeld en meer.

Naast kanaalgesprekken is het ook mogelijk om te chatten met bepaalde mensen in de organisatie buiten de kanaalopstelling. Zie dit als een direct messaging-systeem.

Vanuit "Chat" in de zijbalk kunt u ervoor kiezen om met individuen te chatten of zelfs een groep mensen te maken om mee te chatten, en dit alles kan buiten de teamkanalen worden gedaan.

Met dit chatsysteem kunt u ook individuen of groepen bellen en ook gemakkelijk persoonlijk praten.

Om met collegas te chatten, klikt u op de chatlijst en vervolgens op "nieuwe chat". Van daaruit kunt u gebruikersnamen typen om een nieuwe chat te starten, en vervolgens op het videogesprek of het telefoonpictogram klikken om een direct gesprek te starten.

Als je een groepschat hebt gemaakt, is het vermeldenswaard dat je op deze manier een videogesprek kunt voeren met maximaal 20 mensen, maar als je er nog meer hebt, worden deze opties uitgeschakeld.

Naast privéchats is het mogelijk om een kanaalvideogesprek te starten en iedereen bij dat gesprek te betrekken om de belangrijke kwestie van de dag te bespreken.

Om iedereen in het kanaal te bellen, vind je een videogespreksknop onderaan naast het berichtvenster.

Klik op die knop om een videogesprek met het team te starten.

Het is vermeldenswaard dat u via elk bericht ook een gesprek kunt starten met personen in het team. Als je klikt om een bericht te beantwoorden, krijg je de optie om ook een videogesprek met die persoon te starten.

Als u op het camerapictogram klikt, krijgt u ook de optie om de vergadering dan te starten of een gesprek voor een andere keer te plannen. Geplande vergaderingen kunnen vervolgens in de Outlook-agendas van mensen worden geplaatst, zodat iedereen weet wanneer het gesprek plaatsvindt.

Het is ook mogelijk om op een aantal verschillende manieren deel te nemen aan een vergadering die al plaatsvindt. Meestal zie je een vergadering plaatsvinden via de agenda of binnen het kanaal en zie je een pictogram waarop je kunt klikken om deel te nemen.

Aan de linkerkant van Microsoft Teams vind je een knop "meetings". Klik daarop en je ziet alle aankomende vergaderingen van de dag en ook de optie om onderaan een vergadering te plannen.

Om een vergadering in Teams te plannen, klikt u erop en vult u de titel, locatie, tijd en kanaaldetails voor de vergadering in om deze voor de toekomst in te stellen. U kunt ook de beschikbaarheid van gebruikers bekijken op basis van hun agenda, zodat u er zeker van kunt zijn dat iedereen vrij is om te bellen wanneer u maar wilt.

Als u vanuit huis werkt of op een andere locatie die minder dan professioneel is, kunt u ervoor kiezen om uw achtergrond te vervagen zodat deze niet wordt afgeleid.

Je achtergrond vervagen is vrij eenvoudig. Voordat het gesprek begint, zie je een paarse schuifregelaar onderaan naast de video-optie. Klik op die schuifregelaar om je schaamte te vervagen en te verbergen.

Als de oproep al is gestart, beweegt u de muis onder aan het oproepvenster en ziet u een menupictogram verschijnen. Klik daar en kies de optie "mijn achtergrond vervagen".

Microsoft heeft enkele wijzigingen aangebracht in Teams waardoor gebruikers kunnen kiezen uit een aantal achtergronden om de rommel van uw echte omgeving te verbergen. Hiermee kunt u alleen vervaging voor de achtergrond vervangen door een standaard "frisse en heldere" omgeving die een veel professioneler beeld geeft.

Wanneer u verbinding maakt met een oproep, ziet u een optie met een schuifregelaar naast het camerapictogram waarmee u deze virtuele achtergronden eenvoudig kunt inschakelen en vervolgens kunt kiezen uit een selectie van beschikbare achtergronden.

Microsoft zegt dat het in de nabije toekomst ook de mogelijkheid zal toevoegen om uw eigen aangepaste achtergronden te gebruiken.

Terwijl je een videogesprek voert in Teams, is het ook mogelijk om het gesprek op te nemen voor toekomstig gebruik of om het na het evenement te delen met andere leden van het team.

Om een Teams-gesprek op te nemen, klikt u op het menupictogram onder aan het gesprek en klikt u op "Opname starten". Het is vermeldenswaard dat iedereen in het team een melding krijgt dat het team wordt opgenomen, dus u kunt dat niet stiekem doen.

Als u klaar bent met opnemen, volgt u dezelfde stappen om de opname te stoppen door die optie in het menu te kiezen.

Nadat het gesprek is beëindigd, duurt het even voordat het gesprek is verwerkt en wordt het opgeslagen in Microsoft Stream. Van daaruit kunt u de oproepopname opnieuw afspelen of deze indien nodig delen.

U ontvangt een e-mail om u te laten weten wanneer het klaar is om te bekijken. Het is vermeldenswaard dat gasten, anonieme gebruikers en mensen van andere organisaties geen oproepen kunnen opnemen, maar de organisator en andere teamleden wel.

Teams biedt gebruikers ook de mogelijkheid om eenvoudig hun scherm te delen tijdens een gesprek. Onderaan het scherm zie je naast de knop Microfoon dempen een knop waarmee je het scherm kunt delen. Klik op die knop en kies vervolgens het scherm dat u aan andere gebruikers tijdens het gesprek wilt laten zien.

U hebt ook de mogelijkheid om andere gebruikers in het gesprek toe te staan uw scherm te bedienen terwijl u in gesprek bent. Kies hun naam bovenaan het scherm en klik op "controle geven" om dit te doen.

Misschien heb je het verhaal gezien van de baas die zichzelf in een aardappel veranderde tijdens een teamgesprek:

mijn baas veranderde zichzelf in een aardappel op de bijeenkomst van onze Microsoft-teams en kan er niet achter komen hoe ze de instelling moet uitschakelen, dus ze zat gewoon zo vast tijdens de hele bijeenkomst pic.twitter.com/uHLgJUOsXk - Rachele met een e maar uitgesproken als Rachel (@PettyClegg) 30 maart 2020

Ze kon er niet achter komen hoe ze het weer moest uitschakelen, tot grote vreugde van internet.

Als u ook uw Microsoft Teams-oproepen met filters wilt opfleuren, is er goed nieuws, want het is vrij eenvoudig te doen. De eerste stap is het downloaden van de Snapchat-tool die bekend staat als Snap Camera .

Hiermee kun je Snapchat-lenzen gebruiken op je pc of Mac.

Zodra dat is gedownload, opent u de Snap Camera-app en klikt u op het instellingenwiel. Selecteer daar uw webcam om deze te laten werken en kies vervolgens een geschikt filter.

Dat filter wordt vervolgens op uw camera toegepast. Je kunt uit tal van andere lenzen kiezen en allerlei rare en prachtige looks krijgen voor je Teams-gesprek.

Om het in Teams te laten werken, klikt u om Teams te openen en klikt u in het gesprek of de vergadering op het menupictogram en kiest u de Snap Camera als uw apparaat.

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld waarbij Microsoft Teams zichzelf opnieuw installeert telkens wanneer ze hun pc opstarten. Frustrerend!

Er is echter een manier om dit te voorkomen en dat is door het te verwijderen. Om Microsoft Teams te verwijderen, moet u twee programmas van uw Windows-computer verwijderen.

Volg deze stappen.

Klik op de Start-knop Klik op het instellingenwiel Klik op Apps Typ onder apps en functies om naar teams te zoeken Daar zie je zowel "Microsoft Teams" als "Teams Machine-Wide Installer" Klik op elk (beginnend met Microsoft Teams) en klik op verwijderen

Geschreven door Dan Grabham en Adrian Willings.