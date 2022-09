Streamlabs Collab Cam maakt het makkelijker voor streamers om samen te werken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Streamlabs innoveert voortdurend om de ervaring van streamers en content creators te verbeteren. Nu maakt Collab Cam het makkelijker voor streamers om samen te werken.

Voor wie het niet weet: Streamlabs is een tool waarmee gebruikers gameplaybeelden kunnen opnemen en streamen naar een publiek op Twitch, YouTube en elders.

Het is echter veel krachtiger dan dat, want Streamlabs geeft gebruikers toegang tot allerlei zaken zoals bots om te helpen commentaar te modereren, alert boxes om speciale gebeurtenissen op de stream te markeren, stream overlays en nog veel meer.

Nu heeft Streamlabs zich gerealiseerd dat mensen meer tijd besteden aan het samenwerken met andere streamers of het maken van streams met meerdere personen voor podcasts en andere dingen. Dit is meestal een probleem om op te zetten omdat je Zoom of Discord of een andere bron moet gebruiken en dat dan in de streaming software moet trekken. Met Collab Cam zijn die problemen verleden tijd.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Streamlabs Collab Cam werd oorspronkelijk in beta-vorm onthuld op TwitchCon Amerstam in juli, maar wordt nu breder beschikbaar gemaakt.

Hoe het werkt maakt het niet alleen simpeler dan andere methoden die je misschien gebruikt, maar ook krachtiger.

Om te beginnen met Collab Cam hoef je alleen maar een nieuwe bron aan te maken en de optie Collab Cam te selecteren. Je krijgt dan toegang tot een speciale link die je kunt delen met een vriend. Die persoon kan dan de link in een browser bezoeken om zijn camera met jou te delen.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Collab Cam maakt het gemakkelijk om de andere persoon als gast te ontvangen, wat perfect is voor podcasts en meer. Het Streamlabs-team zegt dat streamers ook de optie hebben om de link in hun Streamlabs te bezoeken en zo te co-streamen op hun eigen machine.

Collab Cam belooft een betere kwaliteit dan andere bronnen die je misschien gebruikt en het heeft de optie om maar liefst vier mensen tegelijk op te nemen. Je kunt echter maar één persoon gratis hosten, voor meer moet je betalen.

Collab Cam heeft ook andere toepassingen, want je kunt het instellen met je eigen telefoon en die gebruiken als een multi-camera optie om je muishand of iets anders te laten zien op de stream.

Geschreven door Adrian Willings.