(Pocket-lint) - Blue VO!CE, de geavanceerde software van studiokwaliteit voor stemmodulatie en stemverbetering van uitzendkwaliteit, is nu gratis beschikbaar voor meer Yeti-gebruikers.

Logitech en Blue Microphones hebben aangekondigd dat de geavanceerde Blue VO!CE- software nu kan worden gebruikt met Yeti-, Yeti Nano- en Yeti X-microfoons.

Met deze software kunnen streamers en makers van inhoud on-the-fly aanpassingen maken aan spraakopname. Dit omvat aanpassingen aan ruisonderdrukking en reverb, het toevoegen van verschillende vocale effecten zoals Classic Radio Voice of Crisp and Modern geluid en het volledig transformeren.

Blue VO!CE is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je goed klinkt tijdens livestreaming en voegt soortgelijke bedieningselementen toe als wat je zou krijgen met nabewerking om zo goed mogelijk te klinken.

Als je een gamer bent die al een Logitech G-toetsenbord, -muis of -headset gebruikt, kun je ook knoppen toewijzen in de G Hub-software van Logitech. Die knoppen kunnen vervolgens worden gebruikt om HD-audiosamples af te spelen die beschikbaar zijn in de Blue VO!CE-software, evenals degene die je zelf hebt opgenomen, zodat je de kwaliteit van je stream echt kunt verbeteren.

Kristyn May, Product Manager, Logitech For Creators sprak over de update:

"Of je nu begint of je audio volledig wilt aanpassen, Blue VO!CE geeft makers de mogelijkheid om professioneel te klinken op stream en meerdere manieren om hun publiek te vermaken."

Als je een Yeti, Yeti Nano of Yeti X gebruikt, ga dan naar de Blue-website om de software voor je pc of Mac te downloaden.