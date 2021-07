Deze app kan een stapel Legoblokjes scannen en je vertellen wat je moet bouwen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deze slimme nieuwe app kan een oplossing voor je zijn als je - net als wij - een grote doos of stapel ongesorteerde Legoblokjes in huis hebt.

De app, Brickit genaamd, is niet gebouwd door Lego, maar door enkele slimme fans die op een slimme manier computervisietechnologie hebben gebruikt. Het analyseert snel een stapel stenen om te zien wat er is en stelt projecten voor waarvan je de meeste of alle stenen hebt om te bouwen.

Het zal je zelfs wijzen op waar in de stapel bepaalde elementen zich bevinden die een game-changer kunnen zijn voor degenen die moeite hebben om hun sets in één stuk te houden.

Het is momenteel beschikbaar voor iOS, hoewel Brickit zegt dat het te zijner tijd ook een Android-versie zal lanceren.

De app werkt behoorlijk snel, maar zoals TechCrunch suggereert, zou het nog beter zijn met input van Lego zelf, en zelfs zo ver gaan om te suggereren dat Lego de app zou moeten kopen. Lego zou het immers kunnen combineren met de inventarissen in Lego-instructies die bij sets worden geleverd en je zou dan kunnen vastleggen welke sets je had (gegevens die vermoedelijk heel waardevol zouden zijn voor Lego zelf).

Als alleen de stapel willekeurige Lego kon worden gemaakt om zichzelf op te lossen...

Geschreven door Dan Grabham.