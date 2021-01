Met Lego Vidiyo kunnen kinderen hun eigen muziekvideos maken met minifiguren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego is altijd in beweging en helpt je nu om minifiguren op het ritme te laten bewegen - de nieuwste app heet Vidiyo en helpt kinderen filmregisseur te worden met een eenvoudig proces.

De app is ontwikkeld in samenwerking met Universal Music Group (UMG) en gebruikt AR om statische minifiguurpersonages tot leven te laten komen en op muziek te laten bewegen (uiteraard alleen BMG-artiesten). Andere Lego-elementen kunnen ook meedoen. De gebruiker kan uiteraard de scène instellen en de minifiguren scannen die ze willen laten verschijnen.

De gratis app - die op 1 maart verschijnt naast speciale sets - maakt gebruik van speciale Lego-tegels genaamd Beatbits die speciale effecten en geluiden ontgrendelen. Je kunt je muziek kiezen met clips van 60 seconden van verschillende artiesten, je Beatbits selecteren en vervolgens opnemen.

Uiteraard kunt u uw video vervolgens binnen 5-20 seconden bewerken om uw creatie met anderen te delen.

De app is bedoeld voor kinderen van 7-10 jaar en daarom zal Lego de clips modereren voordat ze in de app verschijnen. Er mogen geen gezichten van kinderen verschijnen in de videos die openbaar beschikbaar zijn.

"We willen de verbeeldingskracht van de volgende generatie creatievelingen voeden door kinderen een nieuw canvas te bieden om zich creatief uit te drukken", zegt Julia Goldin, hoofd marketing bij Lego. "Onderzoek toont aan dat meer dan driekwart van de ouders wereldwijd zou wensen dat hun kinderen meer creatief zelfvertrouwen hadden, dus lanceren we Lego Vidyo om dat mogelijk te maken.

"We weten dat kinderen altijd nieuwe manieren zoeken om creatief te experimenteren en we kunnen niet wachten om te zien wat ze bedenken!"

Geschreven door Dan Grabham.