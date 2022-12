Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram heeft een in-app manier om een deelbaar hoogtepunt te maken dat je volgers herinnert aan wat je in 2022 hebt gedaan. Het is een beetje zoals Spotify's Wrapped, maar dan voor je Instagram content.

Vorig jaar heette deze functie 2021 Playback en kon je je hoogtepunten delen als een Story, maar dit jaar is het een Reels-sjabloon.

Om het nog spannender te maken, bevatten de Recap Reels voor 2022 vertellingen van sterren als Bad Bunny, DJ Khaled en Stranger Things-ster Priah Ferguson.

Hier lees je hoe je er een kunt maken:

Hoe maak je een Instagram 2022 Recap Reel

De 2022 Recap functie wordt geleidelijk uitgerold, dus als je het nog niet ziet, geen paniek, het zal waarschijnlijk in de komende dagen verschijnen.

Als hij er is, verschijnt hij op de startpagina van je Instagram-app. Er zal een prompt zijn bovenaan de pagina die zegt "maak je 2022 recap reel".

Je kunt het sjabloon ook handmatig openen door de onderstaande stappen te volgen:

Navigeer naar het tabblad Reels door op het afspeelpictogram in het midden onderaan je scherm te tikken Tik op het camerapictogram rechtsboven Veeg de tekst onderaan het scherm naar links om Templates te openen Kies de sjabloon 2022 Recap en volg de instructies op het scherm.

Dat is het, je bent helemaal klaar. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met leuke clips voor je 2023 recap.

Geschreven door Luke Baker.