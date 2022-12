Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram heeft een aantal verbeterde deelfuncties aangekondigd en sommige daarvan zullen gebruikers van andere spraakmakende apps direct bekend voorkomen.

Hoewel Instagram een handvol functies heeft aangekondigd gaan ze allemaal over het delen van content op nieuwe manieren, te beginnen met Notes. De functie lijkt erg op de Status van WhatsApp en stelt mensen in staat om een kort bericht aan hun profiel toe te voegen waarmee ze kunnen zeggen hoe ze zich voelen en meer.

Als we zeggen kort, dan menen we dat ook - Instagram beperkt notities tot slechts 60 tekens. De Notes verschijnen dan bovenaan de inbox van je vrienden en slechts 24 uur lang. Daarna zijn ze verdwenen.

Een andere tweak is eigenlijk een paar functies die naar Stories komen. Mensen kunnen nu voor het eerst mensen uitnodigen om deel te nemen aan Add Yours in Stories, terwijl Candid Stories een andere toevoeging is die vertrouwd zal aanvoelen. Het is net als BeReal, en mensen ontvangen meldingen om "een candid" te delen met hun vrienden. Net als bij BeReal zijn candids alleen zichtbaar voor mensen die ze zelf ook delen.

Vertel ze wat je echt aan je hoofd hebt



Naast dat alles zullen groepsprofielen binnenkort mensen in staat stellen om groepen mensen aan te maken en zich aan te sluiten onder één profiel. Collaborative collections zal ook een nieuwe manier zijn voor mensen om met vrienden in contact te komen rond een gedeelde interesse, zo is ons verteld. Mensen zullen dan berichten opslaan in een gezamenlijke verzameling in een groeps- of individuele DM.

Er is veel gaande op Instagram op dit moment en terwijl het meeste nu beschikbaar is, is een deel nog in de testfase. U kunt meer te weten komen over wat Instagram heeft koken in de aankondigingspost gelinkt hieronder, ook.

