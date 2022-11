Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In een poging het op te nemen tegen TikTok laat Instagram zijn gebruikers muziek toevoegen aan hun Instagram Stories. Het biedt zelfs een hele bibliotheek met gelicentieerde muziek. De meeste gebruikers hebben er momenteel toegang toe (hoewel bepaalde zakelijke accounts en soorten posts dat niet doen, volgens de ondersteuningspagina van Instagram). Hier is hoe u de muziekbibliotheek van Instagram kunt vinden, plus hoe u muziek aan uw Instagram Story kunt toevoegen.

Hoe muziek toevoegen aan je Instagram Story

Je kunt de muziekbibliotheek van Instagram vinden door omhoog te vegen vanaf het verhaal dat je zojuist hebt vastgelegd en vervolgens de muzieksticker in Stories te selecteren.

Stap 1: Leg een foto of video vast voor je Story

Om een foto of video voor je verhaal vast te leggen, open je de nieuwste versie van de Instagram-app voor Android en iPhone en volg je vervolgens deze stappen:

Tik op + bovenaan of veeg ergens in Feed naar rechts. Scroll onderaan naar Story. Tik op o onderaan het scherm om een foto te maken, of tik en houd vast om een video op te nemen.

Als u een foto of video uit de galerij of camerarol van uw telefoon wilt kiezen, veegt u ergens op het scherm omhoog. Mogelijk ziet u galerijsuggesties om u te helpen kiezen wat u wilt delen.

Stap 2: Ga naar de muzieksticker

Nadat u een foto of video voor uw verhaal hebt gemaakt, kunt u deze met creatieve hulpmiddelen - zoals muziek - bewerken voordat u deze deelt. Om muziek aan je verhaal toe te voegen, moet je eerst de muzieksticker vinden.

Tik tijdens het bekijken van je verhaal voor het delen op het Sticker-pictogram bovenaan. Zoek naar muziek. Selecteer de muzieksticker die verschijnt (deze heeft een golfvormsymbool in het pictogram).

Alsje de muzieksticker niet ziet in Stories, controleer dan of je app is bijgewerkt naar de nieuwste versie door naar de App Store of Google Play Store te gaan. De muzieksticker is beschikbaar voor de meeste gebruikers.

Stap 3: Zoek de muziek die je wilt gebruiken

Als je toegang hebt tot de muzieksticker van Instagram, kun je vervolgens nummers vinden om te gebruiken in de bibliotheek van gelicentieerde muziek van Instagram.

Zoek vanuit de muzieksticker naar een nummer. Tik op het gewenste nummer. Je kunt bewerken welk deel van het nummer je wilt afspelen in je verhaal. Veeg naar links om alle effecten te zien en selecteer degene die je wilt gebruiken. Tik op Klaar als je klaar bent.

Stap 4: Deel je verhaal

Als je muziek hebt toegevoegd aan je foto of video en klaar bent om het te delen in je Instagram Stories, tik je gewoon op Je verhaal linksonder in het voorbeeldscherm. Je bent klaar!

Geschreven door Maggie Tillman.