Instagram staat op het punt om nog meer reclame te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram heeft de laatste tijd heel wat veranderingen uitgeprobeerd en om te zeggen dat ze niet erg populair waren, is zacht uitgedrukt.

Terwijl het platform sommige veranderingen terugdraait, zoals het aantal voorgestelde posts en foto's op volledig scherm, verdubbelt het andere.

Instagram heeft zijn TikTok-achtige Reels-formaat sterk gepromoot, en het lijkt erop dat het moeite heeft om dit formaat effectief te gelde te maken.

Als gevolg daarvan zullen gebruikers veel meer reclame zien op het platform, op gebieden waar dat voorheen niet het geval was.

Ten eerste verandert de reclame op de Explore-pagina. Je ziet nu advertenties direct op de homepage, terwijl die voorheen pas verschenen na het scrollen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ten tweede, en meest controversieel, zal de app beginnen met het tonen van reclame rechtstreeks op profielpagina's.

Voorheen zag je nooit reclame op iemands profiel feed, en het is makkelijk te zien waarom dit niet populair zou zijn.

Het is echter niet allemaal slecht nieuws, als onderdeel van deze test zal Instagram "creators toestaan om extra inkomsten te verdienen aan advertenties die worden weergegeven in hun profiel feeds," meldt TechCrunch.

Deze test zal in eerste instantie worden uitgevoerd met geselecteerde in de VS gevestigde content creators, met als doel het programma uit te breiden.

Na gebruikers aangespoord te hebben om meer Reels te maken, zouden we nu wel eens een duwtje in de richting van traditionele content kunnen zien nu het platform naar betere monetarisering streeft.

Prime Early Access Sale: Alles wat je moet weten over Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 26 september 2022 · Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - met naar verwachting deals voor een hele reeks producten.

Geschreven door Luke Baker.