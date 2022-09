Het wordt binnenkort makkelijker om te wisselen tussen Facebook- en Instagram-profielen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta test nieuwe tools om je leven makkelijker te maken als je meerdere Facebook- en Instagram-accounts beheert voor verschillende doeleinden.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het zijn Accounts Center toevoegt aan beide apps. Gebruikers zullen dus gemakkelijker kunnen schakelen tussen persoonlijke, zakelijke en merkaccounts. Ideaal als je meerdere zaken probeert te beheren voor eigen gebruik of voor zakelijke doeleinden.

In de toekomst kun je zien wanneer je meldingen hebt voor elke app, omdat ze overzichtelijk op één plek worden weergegeven. Maar nog belangrijker is dat je gemakkelijker tussen de apps kunt schakelen.

We introduceren nieuwe functies die het gemakkelijker maken om meerdere profielen op @facebook en @instagram aan te maken, ertussen te schakelen en meldingen te krijgen.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf- Meta Newsroom (@MetaNewsroom) 26 september 2022

Instagram heeft al een tijdje de mogelijkheid om te switchen tussen accounts, maar binnenkort moet het ook op Facebook makkelijker worden om hetzelfde te doen. Het zal je ook makkelijker laten overspringen van Facebook naar Instagram.

Meta heeft gezegd dat de nieuwe tool wordt getest op het web en ook op Apple iPhones en Android smartphones. Hoewel het op dit moment slechts een test is en je zult moeten wachten tot het wordt uitgerold.

Het bedrijf probeert ook het proces zo naadloos mogelijk te maken. Terwijl het er ook voor zorgt dat je accounts en veilig zijn. Dus als je twee-factor authenticatie aanzet op Facebook dan zijn zowel Facebook als Instagram beschermd. Je krijgt ook een melding als er nieuwe accounts worden aangemaakt via je hoofdaccount.

Geschreven door Adrian Willings.