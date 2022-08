Hoe verwijder je permanent je Instagram account

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Probeert u uw Instagram te verwijderen, maar kunt u niet vinden waar de optie is begraven? Geen zorgen. Pocket-lint zal je in deze gids vertellen hoe. Vergeet niet dat wanneer je je account verwijdert, je profiel, foto's, video's, opmerkingen, likes en volgers permanent worden verwijderd. Je kunt ervoor kiezen om je account in plaats daarvan te deactiveren. Maar dat is niet wat we hier bespreken. Dit is hoe je voor eens en voor altijd van je Instagram afkomt.

First thing is first: je moet inloggen op je Instagram-account om een verzoek in te dienen voor het definitief verwijderen van je Instagram-account. Zodra je bent ingelogd, kun je permanente verwijdering aanvragen via Instagram.com op een mobiele browser of een desktopbrowser. Of je kunt het doen vanuit de Instagram-app voor iPhone. Nadat je account is verwijderd, kun je je opnieuw aanmelden met dezelfde gebruikersnaam, zolang deze niet is overgenomen door een nieuwe persoon op Instagram.

Ga naar Instagram.com in je browser en log in op je Instagram-account. Ga naar de pagina Je account verwijderen vanaf een mobiele browser of computer. Selecteer een optie uit het menu "Waarom wilt u [accountnaam] verwijderen?" en voer uw wachtwoord opnieuw in. De optie om je account definitief te verwijderen verschijnt pas nadat je een reden hebt geselecteerd en je wachtwoord hebt ingevoerd. Klik of tik op [gebruikersnaam] verwijderen.

Open de Instagram-app op je iPhone en log in op je Instagram-account. Tik rechtsonder op Profiel of je profielfoto om naar je profiel te gaan. Tik rechtsboven op Meer opties en vervolgens opInstellingen. Tik op Account en vervolgens onderin op Account verwijderen . Tik op Account verwijderen en tik vervolgens op Doorgaan met account verwijderen. Selecteer een optie bij de optie "Waarom wilt u [accountnaam] verwijderen?" en voer uw wachtwoord opnieuw in. De optie om uw account definitief te verwijderen verschijnt pas nadat u een reden hebt geselecteerd en uw wachtwoord hebt ingevoerd. Tik op Verwijder [gebruikersnaam] en vervolgens op OK om te bevestigen.

Volgens Instagram gebeurt er het volgende nadat je de permanente verwijdering van je Instagram-account hebt aangevraagd

Na 30 dagen na je verzoek om je account te verwijderen, worden je account en al je informatie permanent verwijderd.

Na 30 dagen kun je je informatie niet meer terughalen.

Tijdens die 30 dagen is de inhoud niet toegankelijk voor andere mensen die Instagram gebruiken.

Het kan tot 90 dagen duren voordat het verwijderingsproces is voltooid nadat het is begonnen.

Wil je meer weten? Zie de ondersteuningspagina van Instagram.

Voordat je je account verwijdert, wil je je misschien aanmelden en een kopie van je informatie (zoals je foto's en posts) downloaden van Instagram. Gebruik gewoon de tool voor het downloaden van gegevens van Instagram. Pocket-lint heeft ook een hele gids over hoe de tool werkt en is een effectieve methode om al je foto's en posts op te slaan voordat je je Instagram-account verwijdert: Hoe je Instagram-datarapport downloaden en bekijken.

