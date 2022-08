Hoe cross-post je Reels van Instagram naar Facebook

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta maakt het nu makkelijker voor gebruikers en makers om content te cross-posten tussen haar platforms, zodat je ervoor kunt zorgen dat je Reels door meer mensen worden gezien.

Instagram Reels zijn een belangrijk onderdeel van de inspanningen van Meta om te concurreren met TikTok en er komen verschillende updates naar Reels om ze te helpen verbeteren.

De hoop is om makers te helpen groeien en ook om content te gelde te maken op beide sociale platforms.

Meta merkt op dat deze functie wereldwijd wordt uitgerold, maar misschien nog niet voor iedereen beschikbaar is.

Om aan de slag te gaan met het cross-posten van Reels van Instagram naar Facebook moet je eerst je accounts koppelen via het Account Centre.

Zodra je Instagram- en Facebook-accounts zijn gekoppeld, kun je vervolgens een Reel naar beide platforms tegelijk delen.

Als je op Instagram bent kun je vervolgens de volgende stappen volgen:

Begin eerst met het opnemen van je Reel op Instagram Tijdens het proces moet je op volgende klikken Je zou dan een optie moeten zien om te delen op Facebook Klik om de Facebook account te selecteren waarnaar je wilt delen Zoek de optie om alle toekomstige reels automatisch te delen op Facebook Druk op delen

Als het nodig is, is het ook mogelijk om je accountinstellingen aan te passen zodat alle toekomstige rollen ook automatisch op Facebook worden gezet.

Om dit te doen:

Ga naar je profiel door op je profielfoto te tikken Klik op het hamburgermenu rechtsboven in het scherm Tik op instellingen Scroll naar beneden en tik op Accountcentrum Doorloop de stappen om het account toe te voegen van waaruit u wilt delen en naar hier wilt delen Zoek dan de instelling om automatisch te delen

Zoals je zou verwachten, als je een Instagram-reel deelt op Facebook, worden deze automatisch weergegeven als Facebook-reels. Standaard worden de Facebook Reels gezien door je standaard publiek. Als je dat wilt veranderen, moet je het publiek in je instellingen wijzigen.

Als je een openbaar Instagram-account hebt, zullen de Facebook-filmpjes automatisch door het publiek kunnen worden bekeken. Maar als je Instagram-account privé is, zijn de rollen alleen zichtbaar voor je vrienden op Facebook.

Naast de mogelijkheid om te cross-posten, heeft Meta ook extra remixopties voor Reels toegevoegd aan Facebook Reels. Dus als je een remix maakt, kun je je video toevoegen na de originele Reel of de side-by-side optie gebruiken.

Daarnaast voegt Meta de stickeroptie "Add Yours" toe die populair is bij Instagram Stories. Zo kun je een nieuwe Reel maken op basis van een trend en anderen hetzelfde laten doen met jouw Reels.

Meer informatie over cross-posting vind je hier.

Geschreven door Adrian Willings.