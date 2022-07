Door kritiek op Instagram worden sommige nieuwe functies teruggedraaid

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram-gebruikers waren niet zo blij met de recente veranderingen aan het platform, met prominente beroemdheden zoals Kim Kardashian die de boodschap "Make Instagram Instagram Again" deelden.

Nu lijkt het erop dat Instagram luistert naar de kreten, en is begonnen met het terugdraaien van een aantal van de nieuwe functies.

Ten eerste zal de experimentele versie van de app, die opende voor schermvullende foto's en video's, op een TikTok-achtige manier, worden uitgefaseerd.

"Ik ben blij dat we een risico hebben genomen - als we niet af en toe falen, denken we niet groot genoeg of gedurfd genoeg," vertelde Instagram-chef Adam Mosseri aan Platformer.

"Maar we moeten zeker een grote stap terug doen en hergroeperen. [Als we veel geleerd hebben, komen we terug met een nieuw idee of een nieuwe iteratie. Dus daar gaan we mee aan de slag."

Instagram zal ook het aantal aanbevolen posts in de app verminderen, in ieder geval totdat het zijn algoritmen verbetert.

Dit is de functie die we het meest frustrerend vonden, vanwege de enorme hoeveelheid aanbevolen posts, en we zijn blij dat er een verandering aankomt.

"Wanneer je iets ontdekt in je vakgebied dat je nog niet eerder volgde, zou er een hoge lat moeten liggen - het zou gewoon geweldig moeten zijn," zei Mosseri.

"Je zou blij moeten zijn om het te zien. En ik denk niet dat dat op dit moment genoeg gebeurt."

Maar dat het bedrijf zich voorlopig terugtrekt, wil niet zeggen dat deze functies in de toekomst niet opnieuw zullen verschijnen.

Mosseri zei dat Instagram "beter moet worden in ranking en aanbevelingen, en dan - als en wanneer we dat doen - kunnen we weer beginnen te groeien."

Geschreven door Luke Baker.