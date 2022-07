Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram heeft een nieuwe functie toegevoegd, Dual genaamd, waarmee je de camera's aan de voor- en achterkant tegelijk kunt gebruiken.

Het idee is dat je iets interessants kunt opnemen, terwijl je ook je reactie daarop opneemt, en dat beide tegelijk op het scherm verschijnen.

Als je ooit naar een streamer op Twitch hebt gekeken, ben je waarschijnlijk bekend met het format, waarbij de gameplay centraal staat maar een kleinere gezichtscamera de reacties van de streamer toont.

Nu we weten wat het is, leggen we uit hoe je het kunt gebruiken:

Open je Instagram app en tik op het Plus icoon bovenaan om een post te maken Selecteer in het vervolgkeuzemenu de optie Reel Aan de linkerkant van je scherm zie je verschillende icoontjes, tik op het pijltje naar beneden om meer te laten zien Selecteer het camera-icoontje met de tekst Dual Tik op het grote spoel icoon in het midden om je video op te nemen Als je klaar bent, kun je je video verder bewerken of filters en effecten toevoegen voordat je hem plaatst

Naast de toevoeging van Dual heeft Instagram ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop Reels werkt.

Cruciaal is dat Reels de standaardindeling wordt voor alle videocontent op het platform. Dus als je nu een video post die korter is dan 15 minuten, wordt het automatisch een Reel.

Reels Updates



We kondigen nieuwe functies aan die het makkelijker en leuker maken om samen te werken, Reels te maken en te delen. Deze updates omvatten:



- Reels Video Merge

- Reels Templates

- Remix Verbeteringen

- Dual Camera



Bekijk ze en laat me weten wat je ervan vindt pic.twitter.com/XZUiqmANSX- Adam Mosseri (@mosseri) July 21, 2022

Beste iPhone-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 April 2022 Dit zijn de allerbeste iPhone-apps van dit moment, van productiviteitsapps tot apps om te reizen, te lezen, naar muziek te luisteren en nog veel meer.

Er zal niet langer een apart tabblad voor video's en Reels op je profiel zijn, ze zullen beide worden geconsolideerd in één tabblad.

Er zijn tal van nieuwe functies voor Remixes, waaronder nieuwe lay-outkeuzes en de optie om een Remix te maken van een fotopost.

Instagram heeft ook een verscheidenheid aan sjablonen geïntroduceerd om het maken van Reels eenvoudiger dan ooit te maken.

Geschreven door Luke Baker.