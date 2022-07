Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Britse tieners keren zich af van de traditionele nieuwsbronnen, zoals terrestrische tv en vooral de BBC. In plaats daarvan vertrouwen ze op Instagram, TikTok en YouTube voor hun regelmatige nieuwsupdates.

Uit een nieuw Ofcom-rapport blijkt dat de drie onlinediensten de BBC-kanalen Een en Twee hebben ingehaald als de populairste bestemmingen van deze leeftijdsgroep voor nieuwsberichtgeving.

Maar tv is niet het enige slachtoffer van de stijgende populariteit van sociale video-apps onder tieners, ook Facebook wordt minder gebruikt voor nieuws.

In feite keren Britse volwassenen zich ook af van Facebook als het gaat om hun regelmatige lokale en mondelinge updates. Waar in 2018 nog 34 procent het sociale netwerk noemde als hun primaire bron, zegt nu nog maar 22 procent erop te vertrouwen.

Facebook is er de afgelopen jaren van beschuldigd "nepnieuws" en onbetrouwbare bronnen mogelijk te maken, wat een rol zou kunnen spelen. Maar het kan ook te maken hebben met de focus van nieuwszenders die zich meer inspannen om hun publiek op TikTok en dergelijke te bedienen.

Ofcom ontdekte dat een kwart van de TikTok-gebruikers die hun nieuws van het platform halen, dit doen via de accounts van de BBC, Sky News en andere traditionele aanbieders.

Geschreven door Rik Henderson.