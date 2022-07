Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram-influencers kunnen nu exclusieve posts, Reels en Stories delen, waarbij de app een paywall toevoegt als onderdeel van zijn creator-abonnementsprogramma.

De stap, aangekondigd door Instagram-chef Adam Mosseri, betekent dat sommige content verborgen zal zijn voor degenen die niet betalen om het te zien - waarbij deze posts worden aangegeven met een paarse badge.

Daarnaast wordt er ook een abonnee-chatfunctie geïntroduceerd, wat betekent dat influencers in groeps-DM's kunnen springen met maximaal 30 abonnees. Deze worden aangestuurd door het broertje van Instagram, Messenger, waarbij de makers ze kunnen starten vanuit een Story of rechtstreeks vanuit hun inbox, en ze zullen ook automatisch eindigen na 24 uur.

Fans die een abonnement betalen - dat kan oplopen tot 100 dollar per maand - hebben nu ook toegang tot een starttabblad op het profiel van een maker, wat betekent dat ze op een eenvoudige manier toegang krijgen tot posts, Reels, gearchiveerde Live-video's en meer, allemaal op één plek.

Abonnementen Update



Abonnementen zijn een geweldige manier voor makers om een voorspelbaar inkomen te hebben & voor fans om exclusieve content te krijgen van makers waar ze van houden.



Deze update bevat:

- Subscriber Chats

- Subscriber Reels

- Subscriber Posts

- Subscriber Home pic.twitter.com/5PzDTcwn8d- Adam Mosseri (@mosseri) July 14, 2022

Mosseri geeft in zijn post aan dat de introductie van een paywall de meest gevraagde functie was van makers in het programma, met duizenden gebruikers die nu meer macht krijgen over hun platform.

En nu Meta onlangs heeft verklaard dat makers tot 2024 (in plaats van eind 2022) geen commissie meer hoeven te betalen over inkomsten via de app, is het mogelijk dat we nu een toestroom zien van makers die deze nieuwe tools uitproberen en achter de schermen een publiek opbouwen.

Natuurlijk moet ook gezegd worden dat Instagram niet de eerste is die dit soort exclusieve toegang tot het platform van een maker introduceert, zoals Twitch, OnlyFans en Discord, die allemaal iets bevatten van wat we hier zien.

Of het een succes wordt valt nog te bezien, maar het is zeker een stap in de goede richting voor degenen die hun online profiel te gelde willen maken.

Geschreven door Conor Allison.