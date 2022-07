Instagram test het veranderen van videoposts in Reels

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram onderzoekt mogelijk een nieuwe manier om zijn verschillende soorten videoposts in feite samen te voegen, door video's die gebruikers in hun feeds plaatsen automatisch ook als Reels te plaatsen.

De functie wordt nu getest op sommige gebruikers, die een in-app-bericht zullen zien waarin ze op de hoogte worden gesteld van de verandering als ze worden getroffen.

Instagram maakt nu van ELKE video een Reel



De privacy-instellingen van je account zijn in dit geval erg relevant, omdat ze het verschil maken tussen of iedereen je automatisch geplaatste Reels kan zien of dat alleen degenen die jou volgen dat kunnen.

Standaard lijkt het erop dat iedereen die de Reel kan zien deze kan remixen met zijn eigen draai, maar het bericht zegt dat dit kan worden gewijzigd in je accountinstellingen, wat ook welkom zal zijn.

Gezien het feit dat Reels alles te maken hebben met verticale video, terwijl normale videoposts zich niet aan die beperking hoeven te houden, zal het interessant zijn om te zien hoe gemakkelijk Instagram posts tussen de formaten kan verenigen, maar dit ziet er zeker uit als een belangrijke test gezien het publieke karakter ervan.

De tijd zal leren of de functie op grotere schaal wordt uitgerold en de norm wordt, maar voor nu lijkt het erop dat Instagram nog verder verdubbelt op video-inhoud.

