Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram test nieuwe manieren voor gebruikers om hun accounts te verifiëren, waaronder een methode die de leeftijd wil schatten met een videoscan van het gezicht.

Op dit moment is een van de gevallen waarin de app vereist dat gebruikers hun leeftijd verifiëren wanneer ze hun geboortedatum bewerken, wat kan worden gedaan via foto's van ID-kaarten. De Meta-app introduceert nu echter een paar nieuwe methoden om dit proces te helpen stroomlijnen - sociale vouching en AI-schatting via video-zelfies.

Bij de eerste methode, social vouching, vraagt Instagram gewoon aan drie wederzijdse volgers van de gebruiker om te bevestigen hoe oud ze zijn, waarbij deze volgers natuurlijk moeten worden geverifieerd als ouder dan 18 jaar. Degenen aan wie dit wordt gevraagd, hebben vervolgens drie dagen de tijd om op het verzoek te reageren.

De gezichtscan-methode houdt echter in dat gebruikers een video-selfie sturen naar een extern bedrijf, Yoti, dat vervolgens machine learning gebruikt om een schatting van de leeftijd van de persoon te maken.

Yoti maakt al gebruik van een soortgelijke technologie voor ID-verificatie die is goedgekeurd door de Britse regering en digitale regelgevers in Duitsland, en werkt door het spotten van gezichtssignalen. Je kunt het hier uitproberen, waarbij het bedrijf ook aangeeft dat het geen gegevens bewaart die je met het bedrijf deelt.

Het is nog niet duidelijk hoe Instagram de technologie zal gebruiken om zijn eigen verificatiemethoden te helpen, maar we verwachten dat het op vrijwel dezelfde manier werkt als Yoti's webdemo.

En het zal waarschijnlijk een welkome aanvulling zijn op de app-ervaring. Immers, terwijl gebruikers ten minste 13 jaar oud moeten zijn om zich aan te melden voor een Instagram-account, had de app tot 2019 niet echt methoden om dit te helpen controleren - zelfs niet om nieuwe gebruikers hun geboortedatum te vragen. Zelfs dan, pas vorig jaar werd het invoeren van een geboortedatum verplicht voor alle gebruikers (hoewel dit ook automatisch van een Facebook-account had kunnen worden overgenomen).

De app verbetert zich echter op dit punt en maakt nu zelfs gebruik van tools die erop gericht zijn signalen te herkennen in bijvoorbeeld berichten over verjaardagen, waarbij wordt gecontroleerd of de gegevens overeenkomen met de beweerde leeftijd van een gebruiker. Als dat niet het geval is, worden ze gemarkeerd en kan leeftijdsverificatie vereist zijn.

Deze twee nieuw geïntroduceerde methodes maken deel uit van een bredere inspanning van Instagram om de veiligheid en beveiliging van gebruikers op de app te helpen verbeteren - en hoewel het zeker een zeer ingewikkelde opdracht is, lijken dingen als deze een stap in de goede richting te zijn.

Geschreven door Conor Allison.