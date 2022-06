Instagram voegt nieuw ouderlijk toezicht toe in het Verenigd Koninkrijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta heeft de lancering aangekondigd van een aantal nieuwe tools voor ouderlijk toezicht die zijn ontworpen om te helpen bij de bescherming van de geestelijke gezondheid van tienergebruikers van Instagram.

Met de nieuwe tools kunnen ouders een dagelijkse tijdslimiet instellen van tussen de 15 minuten en 2 uur, waarna een zwart scherm de toegang tot de app blokkeert.

Uitnodigingen om ouderlijk toezicht in te schakelen kunnen nu door ouders worden verstuurd, terwijl dit voorheen door het kind moest worden geïnitieerd.

Ouders kunnen nu ook pauzetijden inplannen en hebben toegang tot de gegevens als een kind een ander Instagram-account meldt.

Er is nog een andere functie, genaamd "nudge", die op dit moment wordt getest. De nudge-functie zal jongere gebruikers ertoe aanzetten andere onderwerpen te bekijken als ze steeds naar hetzelfde zoeken.

Naast Instagram rolt Meta ook een ouderlijk dashboard uit op zijn Quest VR-headsets.

De VR-tools omvatten de mogelijkheid om aankoopgoedkeuring te vereisen, specifieke apps te blokkeren, schermtijd te beheren en de vriendenlijst van de tiener te bekijken.

Sommige ouderlijke tools waren al beschikbaar voor Amerikaanse Instagram-gebruikers, en deze toevoegingen zijn nu ook beschikbaar voor die gebruikers.

Buiten de VS beginnen de tools deze maand uit te rollen naar gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Australië, Ierland, Canada, Frankrijk en Duitsland. Meta is van plan om dit tegen het einde van het jaar uit te breiden naar alle gebruikers wereldwijd.

Geschreven door Luke Baker.