Deze kunstenaar voegt briljante creatieve flair toe aan toeristische foto's

(Pocket-lint) - Creatief illustrator Robin Yayla heeft een talent voor het toevoegen van artistieke kunstwerken aan foto's op een manier die ze nog aantrekkelijker maakt. Yayla vindt inspiratie in foto's die al mooi zijn en voegt er vervolgens extra elementen aan toe die echt in het oog springen.

We hebben wat van zijn werk voor je verzameld, maar neem zeker een kijkje op zijn Instagram-account en website om nog meer te zien.

De Folkart Towers zijn twee wolkenkrabbers gelegen in de Turkse stad Izmir.

De torens zijn op zichzelf al indrukwekkend genoeg, maar hier heeft Robin Yayla de torens opnieuw voorgesteld als de benen van Optimus Prime.

Bestaat er een meer clichématige toeristenfoto dan de Scheve Toren van Pisa met mensen die doen alsof ze hem omhoog houden?

Wel, nu heeft het een nieuwe draai gekregen dankzij Robin Yayla die zich heeft voorgesteld dat het in plaats daarvan een lange en grote cameralens is.

Van Pisa tot pizza, Italië heeft het schijnbaar allemaal. Hier is Vaticaanstad de thuis geworden van een heilig stuk peperoni pizza. Heerlijk spul.

Aan de kalme wateren van de jachthaven van Bodrum ziet men koning Leonidas I, de leider van Sparta, het gebied verdedigen tegen enkele gevaarlijk uitziende zeilboten.

Heb je die jetpacks gezien die lijken te worden aangedreven door uitbarstingen van water? Nou, hier lijkt het erop dat dat de techniek is die Iron Man gebruikt om zich voort te bewegen.

Deze gebouwen in Istanbul, Turkije lijken een beetje op grote boodschappentassen. Nog meer zelfs nu er handvatten aan zijn toegevoegd.

Een gebouw van het Elite World Hotels is veranderd in een portaal waar een enorme Rick and Morty doorheen barst naar onze wereld. Waar komen ze vandaan en zijn wij kleine mieren in deze dimensie?

Wij vinden het leuk hoe de toevoeging van deze stukjes creatieve kunst je perspectief op de foto veranderen.

In Berlijn, Duitsland is er een gebouw dat een beetje op een Storm Trooper lijkt. Aangenomen dat je een creatief oog hebt en een beetje fantasie zoals Robin Yayla.

In Venetië staat een groot gebouw dat perfect zou zijn om citroenen uit te persen. Het zou een puinhoop worden als je zo'n grote citroen had, maar we houden van de visuals die Robin Yayla hier heeft gemaakt.

Dit verouderde gebouw uit Italië ziet er zeker uit alsof het de tand des tijds begint te doorstaan. Nu is het in stukken gesneden.

Met een vindingrijk oog heeft Robin Yayla dit gebouw uit Milaan, Italië, omgetoverd tot een slang.

De vorm past ook perfect en dat is erg leuk.

Sommige van deze beelden zijn gewoon een kwestie van hoek, perspectief en een beetje artistieke tekening.

Hier lijkt het alsof deze kerktoren in een reuzenpotlood is veranderd.

In Istanbul speelt een engel op de brug alsof het een harp is. We kunnen ons voorstellen dat passerende automobilisten een beetje schrikken of blij zijn als ze voorbij rijden.

We genieten met volle teugen van Robin Yayla's oog voor detail. Hier lijkt een massief torenhoog gebouw op een elektrische tandenborstel. Nu nog meer met een beetje extra artwork.

Is dit hoe lawines gebeuren? God stort gewoon zijn overgebleven meel uit op de berghelling. Zeker een amusante samenzwering.

Open de gebouwen van Istanbul en je ontdekt verborgen schatten en onnoemelijke rijkdom. Of dat is tenminste het verhaal dat Robin Yayla hier vertelt.

Veel van deze beelden zouden lang niet zo interessant zijn zonder het kunstwerk.

Een van onze favoriete Gallische krijgers, Obelix, is te zien zweven in de lucht als een heteluchtballon. Hij moet op zoek zijn naar Asterix, die blijkbaar nergens te bekennen is.

De mens ruïneert de planeet. We vervuilen de oceanen en beschadigen het land. Dit artistieke werk mag dan fictie zijn, het vertelt dat verhaal wel.

