(Pocket-lint) - Instagram's nieuwste functie is begonnen met het uitrollen en het stelt je in staat om tot drie posts of reels vast te pinnen aan de bovenkant van je profiel.

De nieuwe functie werkt vergelijkbaar met de pinning-functionaliteit op TikTok of Twitter, waarbij de posts bovenaan je feed blijven staan alsof het je meest recente content is.

Je kunt een post pinnen door deze te openen, op de drie puntjes in de rechterbovenhoek te tikken en 'Pin to your profile' te selecteren - zo eenvoudig is het.

Als je terugkeert naar het raster van je Instagram-profiel, komt de vastgemaakte post linksboven in je raster te staan en wordt er een klein wit vastmaakpictogram boven weergegeven.

Vind je het leuk? Dan pin je hem



Je kunt nu tot drie posts of Reels kiezen om bovenaan je profiel te pinnen. pic.twitter.com/9waQkueckG- Instagram (@instagram) 7 juni 2022

De nieuwe functie is al een tijdje in de maak en werd voor het eerst gespot in januari door Alessandro Paluzzi.

Naar aanleiding van het gerucht bevestigde Meta in april van dit jaar dat het de functie aan het testen was.

Nu lijkt het erop dat het overal wordt uitgerold, en we hebben het zelf kunnen proberen.

Het zal interessant zijn om te zien hoe de functie uiteindelijk zal worden gebruikt, natuurlijk kun je persoonlijke favorieten op je profiel markeren, maar we kunnen ons voorstellen dat het ook wordt gebruikt om split-image banners over het raster te maken.

