Instagram test veranderingen aan de Stories-feed

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram's Stories-functie is een hit geweest voor het platform, waarbij veel gebruikers uitsluitend de Stories-feed gebruiken en de traditionele Instagram-posts helemaal links laten liggen.

Nu zijn er berichten dat Instagram mogelijk de manier waarop Stories in de feed worden getoond aan het tweaken is.

Een Braziliaanse Instagram-gebruiker, Phil Ricelle, merkte dat zijn Verhalen-feed alleen de eerste drie Verhalen liet zien die werden gedeeld door mensen die hij volgt.

Op dit moment kunnen gebruikers tot 100 Stories per dag plaatsen, en volgers moeten of door alle Stories heen tikken of naar de volgende Story swipen.

Met de nieuwe update zal Instagram slechts drie Verhalen tonen en moet de kijker op een knop "Toon alles" tikken om meer te zien. Anders zal Instagram automatisch naar de Stories van de volgende persoon gaan.

Het is een interessante zet, en we kunnen de logica begrijpen, het zal betekenen dat kijkers sneller tot de inhoud kunnen komen waarin ze geïnteresseerd zijn en pas daarna kunnen kiezen om dieper te duiken.

Maar voor de makers kan het erg frustrerend zijn en het zal vrijwel zeker de manier veranderen waarop de functie wordt gebruikt. Zij zullen een scherpe daling in kijkersaantallen zien na de eerste drie Stories en dus gestimuleerd worden om hun content ofwel tot drie Stories in totaal te beperken ofwel belangrijke delen naar de eerste drie Stories te verschuiven.

Degenen die gewend zijn om tegen de dagelijkse limiet van 100 verhalen aan te lopen, zullen zich waarschijnlijk gestraft voelen door de verandering. Het maakt ook content zoals Q&A's, die vaak plaatsvinden binnen de Stories-functie van Instagram, minder toegankelijk.

Vanaf vandaag lijkt het erop dat slechts een klein aantal mensen de update heeft ontvangen. We gaan er dus vanuit dat Instagram aan het testen is hoe het uitpakt voordat het zich inzet voor een bredere uitrol. We zullen benieuwd zijn hoe het zich ontwikkelt.

Geschreven door Luke Baker.