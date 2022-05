Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta CEO Mark Zuckerberg heeft aangekondigd dat Instagram een manier gaat testen voor gebruikers om niet-fungibele tokens (NFT's) op hun profiel weer te geven.

Een soortgelijke functie zal binnenkort ook naar Facebook komen. In feite zouden NFT's naar verschillende Meta-apps kunnen komen, van WhatsApp tot Messenger.

"We beginnen te bouwen voor NFT's, niet alleen in ons metaverse- en Reality Labs-werk, maar ook in onze hele familie van apps", zei Zuckerberg in een video die maandag op Facebook werd geplaatst. "We beginnen met het testen van digitale verzamelobjecten op Instagram, zodat makers en verzamelaars hun NFT's kunnen laten zien."

Ook komt er een manier voor gebruikers om 3D NFT's weer te geven in Instagram Stories met behulp van augmented reality, zei Zuckerberg. De nieuwe functie zal worden gebouwd op Spark AR en zal gebruikers in staat stellen om "digitale kunst in fysieke ruimtes te plaatsen." Om te beginnen zullen gebruikers echter NFT's die ze hebben gemaakt of gekocht kunnen delen in hun feed, Stories en berichten, aldus Instagram CEO Adam Mosseri. Je zult geen kosten hoeven te betalen "geassocieerd met het posten of delen van een digitaal collectible", aldus Mosseri.

NFT's op Instagram



Deze week beginnen we met het testen van digitale verzamelobjecten met een handvol Amerikaanse makers en verzamelaars die NFT's zullen kunnen delen op Instagram. Er zijn geen kosten verbonden aan het posten of delen van een digitale collectible op IG.



Tot volgende week! pic.twitter.com/VuJbMVSBDr- Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022

Via een video op Twitter onthulde Mosseri dat een select aantal mensen in de VS toegang zal krijgen tot de NFT-functies van Instagram als onderdeel van een test. Hij suggereerde ook dat NFT's makers in staat zouden kunnen stellen om te verdienen op het platform. Misschien zullen gebruikers in staat zijn om NFT's rechtstreeks op Instagram te kopen en verkopen?

Houd in gedachten dat Zuckerberg in maart zei dat makers uiteindelijk in staat kunnen zijn om NFT's allemaal binnen de Instagram-app te slaan.

Voor meer over NFT's, zie: Wat is een NFT en waarom zou je erom geven?

Geschreven door Maggie Tillman.