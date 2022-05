Instagram gaat helemaal TikTok met full-screen home feed test

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram test een functie in TikTok-stijl waarbij video's schermvullend op de startpagina worden geserveerd.

Het sociale medianetwerk wil naar eigen zeggen "video meer naar de voorgrond halen", en de ontwerpwijziging betekent dat Reels een belangrijker onderdeel van de mobiele app wordt.

Het is nu al goed voor 20 procent van de totale tijd die Instagram-gebruikers op de dienst doorbrengen, onthulde Meta vorige week in een earnings call. Met het nieuwe TikTok-achtige format zou dat kunnen toenemen.

De test bevat nog steeds balken boven- en onderaan, maar vult de rest van het scherm met een video met tekst eroverheen.

Het screenshot bovenaan deze pagina is een mock-up die naar TechCrunch is gestuurd, maar geeft een goede indruk van wat gebruikers kunnen verwachten als en wanneer de functie algemeen wordt vrijgegeven.

Instagram heeft de afgelopen tijd ook andere nieuwe functies getest, waarbij de mogelijkheid om posts van andere gebruikers bovenaan een profielpagina vast te pinnen ook in de maak is.

Alle tests zijn op dit moment beschikbaar voor een select aantal Instagrammers en zullen misschien nooit worden aangenomen voor de hoofdapp, maar de twee suggesties die hier worden gedaan, klinken ons redelijk in de oren. We laten het je weten als we nog meer ontdekken.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 4 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.