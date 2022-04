Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram is een nieuwe functie aan het testen waarmee gebruikers specifieke posts op hun profiel kunnen pinnen.

Volgens een woordvoerder van Meta, is de nieuwe toevoeging momenteel in de testfase en ingesteld om te verschijnen voor een select aantal gebruikers in de app.

Als dat gebeurt, kunnen ze een post vastpinnen boven de rest van het raster op hun Instagram-profiel, en zal het beschikbaar zijn om te selecteren in het menu met drie puntjes naast elke individuele post.

Het lijkt erop dat deze nieuwe functie op een vergelijkbare manier zou werken als Story Highlights, waarmee gebruikers verhalen op hun profiel kunnen vastmaken en ze in bubbels bovenaan hun raster kunnen laten staan.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 27 April 2022

En ook al kun je met deze functie berichten opnemen als onderdeel van de highlight reel, het zou volgens ons een nette verbetering zijn voor gebruikers als gewone berichten ook op zichzelf zouden kunnen worden getoond.

Immers, als je een frequente poster bent, kunnen dingen gemakkelijk begraven raken in het raster. En, met deze verandering, zouden gebruikers in staat zijn om hun profielen gemakkelijker te stylen.

Het is een soortgelijk principe als Twitter's pinned tweet-functie, waarmee gebruikers een van hun tweets kunnen selecteren om bovenaan in hun stream te verschijnen. Met de voorgestelde introductie van Instagram is het echter nog niet duidelijk hoeveel slots beschikbaar zullen zijn voor vastgepinde berichten.

Of en wanneer we de functie naar alle gebruikers zien uitrollen valt natuurlijk nog te bezien, en het is nog steeds mogelijk dat Instagram de functie test en besluit deze niet te implementeren.

Het is ook nog steeds mogelijk dat Instagram de functie test en besluit om hem niet te implementeren. Normaal gesproken worden functies die in ontwikkeling zijn, zoals deze vastgemaakte berichten, echter wel in een latere versie van de app geïmplementeerd, dus we zullen de komende weken en maanden onze ogen open houden voor eventuele ontwikkelingen.

Geschreven door Conor Allison.