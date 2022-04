Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alle Instagram-gebruikers in de VS met een openbaar account kunnen nu producten taggen in hun posts. Voorheen was deze functie beperkt tot merken en sommige makers. Hier is alles wat je moet weten over product tagging op Instagram, inclusief hoe je het moet doen en of je een deel van de verkoop krijgt.

Lees ook: Instagram Stories tips en trucs: De ultieme gids

Influencers gebruiken de mogelijkheid om producten te taggen om hun publiek en volgers de verschillende dingen die ze hebben in hun posts te laten zien en hen een kans te bieden om ze te kopen.

Dus als je favoriete chef-kok een bepaalde kookplaat gebruikt in al zijn virale video's, dan tagt hij die misschien in toekomstige video's, zodat je het merk, het model en waar je het kunt kopen kunt zien. Zo simpel is het. Zelfs als je geen influencer of chef-kok bent, kun je product tagging gebruiken om de dingen waar je van houdt te laten zien. Instagram merkte op dat gebruikers product tagging ook kunnen gebruiken om "hun favoriete kleine bedrijven beter te ondersteunen".

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Instagram

Tijdens het maken kun je maximaal 20 producten per post taggen. Je kunt ook producten taggen in zowel nieuwe als bestaande posts op je Instagram-account.

Maak een post: Tik op + en schakel naar Post. Selecteer of maak een foto of video.

Voeg een bijschrift, effecten en filters toe.

Tik op de pijl of op volgende. Tik op Mensen taggen. Je moet een merk taggen dat in aanmerking komt, en dan kun je op zoek gaan naar producten.

Je ziet opties onder Mensen en Producten. Tik op Producten. Tik op de foto om te beginnen met het taggen van producten. Gebruik descriptoren om het product te vinden. Zodra u een product hebt gevonden, kunt u eventuele stijlen en/of kleuren opgeven.

Tik op om een tag toe te voegen. Tik op delen om de post met producttag te publiceren. Uw getagde producten zullen worden weergegeven op de post.

Lees hier hoe u producttags kunt bewerken of verwijderen in de ondersteuningsgids van Instagram.

Posts met producttag verschijnen in de feeds van je volgers, je profiel en in zoekresultaten op Instagram. Instagram zei dat het werkt aan het brengen van een soortgelijke functie naar Stories.

Je kunt een Instagram-post met producttags delen op Facebook (schakel gewoon Facebook in voordat je de post plaatst).

Voorlopig niet. Dit is geen affiliate-mogelijkheid, waarbij je een deel krijgt van de verkoop van de producten die je tagt, hoewel Instagram heeft getest met affiliates en manieren onderzoekt voor makers om geld te verdienen op zijn platform.

Nee, niet direct. Iedereen die op een producttag van een merk of retailer tikt, kan dat item kopen op Instagram of door naar de productdetailpagina van het merk of de retailer te gaan.

Instagram heeft product tagging opengesteld voor alle Amerikaanse gebruikers met openbare accounts.

Kijk op de blogpost en ondersteuningshub van Instagram voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.