Instagram maakt mogelijk een functie voor spraakantwoorden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram zou de integratie van spraaknotities in zijn app kunnen intensiveren, met een blik op een mogelijke functie die naar zijn Stories-systeem zou kunnen komen.

De app voor sociale media is de afgelopen jaren steeds vriendelijker geworden voor degenen die graag spraaknotities opnemen in plaats van berichten uit te schrijven, en dat lijkt een stap verder te gaan met de mogelijkheid om op verhalen van mensen te reageren met spraaknotities.

De functie werd opgesnoven door Alessandro Paluzzi op Twitter, en er is geen garantie dat het de live-versie van Instagram voor echte gebruikers zal bereiken, maar je kunt zien dat het wordt getest.

#Instagram werkt aan de mogelijkheid om verhalen te beantwoorden met spraakberichten pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 26 maart 2022

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Met alleen een screenshot als deze om door te gaan, blijven er natuurlijk nogal wat onduidelijkheden over hoe de functie echt zou werken, inclusief de vraag of je mensen alleen berichten kunt sturen met spraakmemo's als je worden terug gevolgd door hun account.

Dit zou het systeem anders bloot kunnen stellen aan mogelijk misbruik, hoewel dat ook geldt voor de tekstantwoorden die u momenteel kunt verzenden.

Instagram zelf zegt natuurlijk niets over de mogelijke functie, dus we zullen moeten afwachten op het officiële bericht of het daadwerkelijk zal worden uitgerold en wanneer dat zou kunnen gebeuren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.