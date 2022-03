Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram heeft de manier waarop de hoofdfeed werkt bijgewerkt door Favorieten en Volgen te introduceren. Dit zijn twee nieuwe manieren om te kiezen wat u in uw feed ziet. Verward? Maak je geen zorgen. Hier is alles wat je moet weten over Favorieten en Volgen, inclusief hoe je ertussen kunt schakelen op Instagram en wat het verschil is tussen de twee opties.

Wanneer u de Instagram-app opent, wordt u begroet met een hoofdfeed met foto's en video's die zijn gedeeld door mensen die u volgt. De feed bevat ook voorgestelde berichten en advertenties. Veel gebruikers waren kritisch over de feed - voornamelijk de algoritmische sortering van Instagram. In een poging om hun zorgen weg te nemen, biedt Instagram gebruikers twee manieren om hun feed te sorteren. Dit worden Favorieten en Volgen genoemd.

Volgende: bekijk de laatste berichten van alle accounts die u volgt, in de volgorde waarin ze zijn geplaatst.

bekijk de laatste berichten van alle accounts die u volgt, in de volgorde waarin ze zijn geplaatst. Favorieten: je kunt maximaal 50 accounts een ster geven, zodat hun berichten hoger in je hoofdfeed worden weergegeven. Je kunt die berichten ook bekijken in een aparte feed met 'Favorieten', die begint met de meest recente berichten.

Om te schakelen tussen de feed Favorieten en Volgen op Instagram, opent u de nieuwste versie van de mobiele Instagram-app en volgt u deze stappen:

Tik op Instagram in de linkerbovenhoek van je startpagina. Selecteer Favorieten om berichten te zien van accounts waaraan je een ster hebt gegeven Of selecteer Volgen om de laatste berichten te zien van alle accounts die je volgt.

U kunt een ster toevoegen aan of maximaal 50 accounts toevoegen aan uw lijst met favorieten. (Ze krijgen geen melding wanneer ze worden toegevoegd of verwijderd.) Vervolgens kun je naar je favorieten-feed gaan om de nieuwste berichten van je favorieten te zien.

Om Instagram-accounts aan je lijst met favorieten toe te voegen, open je de nieuwste versie van de mobiele Instagram-app en volg je deze stappen:

Tik op het pictogram met de drie stippen boven een bericht in je feed Tik op Toevoegen aan favorieten om een account aan je favorieten toe te voegen.

Favorieten kunnen ook worden beheerd door op het sterpictogram boven een favorietenpost in je feed te tikken en vervolgens op Favorieten beheren te tikken.

Zie de ondersteuningspagina van Instagram voor het beheren van favorieten. Instagram heeft ook een blogpost waarin het de favorieten-feed en de volgende-feed aankondigt.

Geschreven door Maggie Tillman.