Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta-CEO Mark Zuckerberg heeft naar verluidt aangekondigd dat NFT's naar Instagram komen, hoewel de details nog vaag zijn.

Hij maakte het nieuws bekend tijdens een sessie in South By Southwest. "We werken eraan om op korte termijn NFT's naar Instagram te brengen", zei hij volgens The Financial Times , Engadget en The Daily Beast. "Ik ben nog niet klaar om precies aan te kondigen wat dat vandaag gaat worden. Maar in de komende maanden, de mogelijkheid om wat van je NFT's binnen te halen".

"Hopelijk in de loop van de tijd dingen binnen die omgeving te kunnen maken", voegde hij eraan toe.

Houd er rekening mee dat Instagram vorig jaar zei dat het " actief NFT's aan het verkennen was ". Toen, in januari, beweerden rapporten dat Facebook en Instagram NFT-integraties aan het ontwikkelen waren - inclusief functies waarmee je een NFT als profiel kunt gebruiken en NFT's op het platform kunt aanmaken. NFT staat voor "non-fungible token". Pocket-lint heeft hier een gids over , maar in een notendop kan het alles bevatten, van geanimeerde GIF's tot liedjes. Een NFT kan uniek zijn of een kopie van vele - dat komt omdat blockchain wordt gebruikt om bij te houden wie de eigenaar is van het bestand.

Het is momenteel onduidelijk of Meta je bijvoorbeeld een populaire Instagram-post als een NFT laat verkopen, of NFT's die toegang geven tot verborgen Instagram-verhalen. Stel je ook een marktplaats voor, waar je eigendom van deze digitale items kunt kopen en verkopen, allemaal binnen Instagram. We vermoeden dat hier ook een soort metaverse laag zal zijn.

Instagram zal niet het eerste sociale netwerk zijn dat NFT's aanbiedt. Twitter laat sommige gebruikers al een NFT instellen als hun profielfoto's. Ze verschijnen als zeshoeken.

Geschreven door Maggie Tillman.